¿El doctor Ugarte y el chef Barrientos unidos en un mismo delantal?: Lanzan campaña para celebrar el Día del Jurel destacando sus beneficios para la salud

· Ambos personajes se congregaron para relevar una de las proteínas marinas más arraigadas en la historia del país y que es reconocida como un superalimento por sus múltiples propiedades para el bienestar de las personas, entre ellas la prevención de enfermedades cardiovasculares.

El jurel chileno no solo es reconocido por ser un pescado propio de la cultura nacional, sino además por sus múltiples beneficios para la salud, especialmente para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, pese a que su consumo es popular en Chile, existe el desafío permanente por acercarlo a la mesa de las familias del país.

En ese sentido, en una inédita alianza entre el mundo de la salud y el gastronómico, el médico Sebastián Ugarte y el chef Álvaro Barrientos se unieron para impulsar una campaña por el Día del Jurel, conmemoración que se celebrará por primera vez este 25 de septiembre y que busca instalar en la agenda pública la relevancia de este pescado como un verdadero superalimento.

La iniciativa es impulsada por los Pescadores Industriales del Biobío que, bajo el lema “Porque el Jurel Chileno siempre está en nuestro corazón, unámonos y celebrémoslo”, buscan destacar la versatilidad culinaria y el valor nutricional de este pescado, un producto nacional, económicamente conveniente, nutritivo y con un rol clave en la prevención de patologías cardiovasculares.

Cabe destacar que el jurel es reconocido en el mundo por su alto contenido de Omega 3 y antioxidantes, nutrientes que contribuyen al cuidado del corazón. Precisamente, por estos factores la elección de la fecha no es casual, se enmarca en la celebración del Día Mundial del Corazón, situada el 29 de septiembre.

Asimismo, el jurel chileno es un pescado de excelencia, certificado con el sello azul MSC, acreditación internacional que avala su captura responsable y sostenible, que lo convierte en una proteína apetecida por los más exigentes mercados internacionales.

La campaña que unirá por primera vez en un delantal blanco al doctor Ugarte y al chef Barrientos, contempla además una serie de piezas en redes sociales donde, apoyados por un grupo de influenciadores, se entregarán recetas para cocinar este pescado de variadas formas y más información sobre sus beneficios para la salud.

Con esto, los Pescadores Industriales del Biobío, región donde se ubica la Capital Mundial del Jurel, buscan darle valor a este producto arraigado en la historia culinaria y productiva del país y que, a partir de su procesamiento, ha desarrollado una industria de alimentos dedicada al consumo humano.