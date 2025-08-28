Lollapalooza Chile 2026 y sus headliners: Quién es quién

Por Ignacio De La Maza

Lollapalooza Chile vuelve al Parque O’higgins en 2026, y pareciera que la organización decidió celebrarlo. Y es que el cartel de la próxima edición del festival internacional es de los más sólidos que hayan presentado en los últimos 10 años, combinando figuras establecidas con cartas contemporáneas de la música moderna que prometen algo para todos los gustos. En especial, la línea de ‘cabezas de cartel’ o headliners representa un amplio abanico de sonidos que están marcando pauta ¿Quién es quién? Aquí un pequeño resumen ejecutivo.

CARTEL DE LOLLAPALOOZA 2026

Sabrina Carpenter

No hay figura en el pop actual gozando de un mejor presente que la exchica Disney. Su disco ‘Short N’ Sweet’ de 2024 la consolidó como una intérprete lúdica con sentido del humor, melodías irresistibles y carisma infinito, y su secuela ‘Man’s Best Friend’ solo confirma su talento. Su espectáculo, que mezcla imaginario del pop clásico con el burlesque y el vaudeville, debiese ser impresionante.

Tyler The Creator

Después de Kendrick Lamar, el mejor rapero de su generación. Tyler The Creator ha tenido un viaje curioso, partiendo como un provocador adolescente con una propuesta vinculada a la rabia y al humor crudo antes de evolucionar hacia un artista iconoclasta, sensible y con un repertorio que fusiona expertamente el hip hop, el soul, el pop y el jazz. Su sentido del espectáculo es elaborado y sus presentaciones legendariamente intensas.

Chappell Roan

La norteamericana surgió de forma meteórica en 2023 y desde entonces se ha posicionado como una de las rebeldes del pop moderno. Usando imaginería drag y un sonido que transforma el pop ochentero en algo confrontacional y teatral, su música solo es amplificada por su forma honesta de enfrentar el estrellato, antagonizando a las discográficas, a la industria y hasta sus propios fans por lo que cree que es correcto. Su voz, además, es de las más versátiles del circuito.

Deftones

Quizás la mejor banda de su generación, los Deftones se desmarcaron rápidamente de la movida nu metal que los albergó en su nacimiento para incorporar elementos de shoegaze, electrónica experimental y R&B a su brutal ataque. Su nuevo disco ‘private music’ es uno de los más logrados de su carrera, combinando impulsos de sus distintas eras en un trabajo que demuestra que siguen sin par en el mundo del rock pesado.

Skrillex

El productor y DJ fue cabecilla de la explosión de electrónica masiva que dominó la primera mitad de la década pasada, y su sonido mutante, impredecible y experimental sigue siendo extremadamente influyente en la música contemporánea. Su figura ha estado menos al frente del pop en los últimos años, pero Skrillex nunca ha dejado de hacer composiciones desafiantes y convocantes en igual medida. Para sacudir el esqueleto en el Parque O’Higgins.

Lorde

La neozelandesa siempre ha parecido distinta al resto de la clase del pop contemporáneo, y su nuevo disco ‘Virgin’ solo lo confirma al abordar una intimidad desafiantemente vergonzosa. Lorde siente mucho y sus canciones, llenas de detallitos que te aceleran el corazón, son capaces de dar en el clavo con una humanidad que promete una experiencia de catarsis. La última vez que tocó en Chile hubo lluvia torrencial. No descarto que ella la haya invocado.

Doechii

La Princesa del Pantano es la gran figura del rap actual en Estados Unidos. Su versatilidad, fraseo y buen gusto para los beats le ganaron el premio a ‘Mejor Artista Nuevo’ en los últimos Grammys, y su capacidad de moverse entre el hip hop y el pop permite canciones duras que aún así cuentan con un corazón palpitante. De lo mejor de la música actual.

Turnstile

La banda más grande del hardcore punk moderno, cada disco de Turnstile los ha visto alejarse de sus orígenes para evolucionar su sonido hacia algo más difícil de describir. Su más reciente álbum, ‘Never Enough’, difícilmente podría ser catalogado de punk, con cascadas de sintetizadores, sonidos espaciosos, belleza dolorosa y coros masivos. Es una nueva transformación para una banda de rock que se rehúsa a ser encasillada, y que gracias a eso solo se hace más grande.

Lewis Capaldi

Combinando pop con soul y mucho sentimiento, Capaldi es un fenómeno en su natal Gran Bretaña. El escocés no solo tiene el título de la canción que más tiempo ha estado en el Top 10 del Reino Unido (Someone You Loved), sino que su sentido melódico y capacidad de convocar desafía incluso a otro colorín extremadamente famoso de esa zona. Si no te hace sentir, quizás hay que revisar tu corazón.

Los Bunkers

Qué te tengo que decir de Los Bunkers. Son Los Bunkers. La banda chilena más importante del siglo XXI, en plena gira de reunión, una vuelta celebratoria que ha resultado en un genial nuevo disco, un MTV Unplugged para el recuerdo, DOS Estadios Nacionales, y un arsenal de canciones que son parte esencial de nuestra cultura. Más que merecido su lugar en Lollapalooza Chile 2026.