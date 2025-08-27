Travel Sale: Asegura tu viaje con 30% de descuento en Consorcio

Viajar como un experto no es solo elegir un buen destino. Es anticiparse a los imprevistos y dejar todo listo desde el principio, incluyendo tu seguro de viaje.

Durante este Travel Sale, en Consorcio puedes contratar tu seguro con un 30% de descuento en Consorcio.cl y empezar a planificar tu próximo destino con tranquilidad.

Porque no hace falta irse muy lejos para que surja un imprevisto. Un vuelo retrasado, una urgencia médica o la pérdida de equipaje pueden complicar más de lo esperado. Y cuando eso pasa, lo que hace la diferencia es contar con una solución concreta y rápida.

Por eso, contratar un seguro con asistencia médica, reembolsos por vuelos cancelados, protección por pérdida de equipaje, odontología de urgencia y hasta cobertura por muerte accidental, es clave para cualquier viaje. En Consorcio, puedes cotizar y contratar tu seguro 100% online, con atención 24/7 y opciones que incluyen a tus acompañantes ¡fácil y rápido en Consorcio.cl!

No todos los seguros entregan lo mismo, ni todas las compañías funcionan igual. Guiarse solo por el precio puede ser un error si no revisas bien qué incluye y cómo opera en la práctica. Por eso, vale la pena elegir una aseguradora con experiencia, respaldo y procesos claros.

En Consorcio, encuentras la confianza y agilidad que necesitas para que disfrutes tu viaje con total tranquilidad.

Este Travel Sale, viaja con todo resuelto desde el primer clic. Cotiza y contrata aquí.

Se considerarán beneficiarios de esta promoción todos aquellos clientes que inicien el proceso de contratación en el sitio web online durante el período de Travel Sale que corresponde entre el 25 y 27 de agosto 2025. Stock ilimitado. Revisa las Bases Legales en consorcio.cl. Los servicios de asistencia en viaje son otorgados por la compañía Assist Card.

El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A., según las Condiciones Generales incorporadas al Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero.