Tomar fotos desde el celular ahora es más fácil: cómo la IA te ayuda a capturar momentos increíbles

Hoy el celular se ha convertido en la herramienta más usada para registrar recuerdos, viajes y experiencias cotidianas. Sin embargo, conseguir una foto con calidad profesional no siempre es sencillo, especialmente sin conocimientos técnicos de fotografía.

Pensando en esto, HONOR lanzó el nuevo HONOR 400, un smartphone que integra un sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de optimizar automáticamente cada toma y permitir que cualquier usuario logre imágenes sorprendentes con un solo clic.

Una cámara que se adapta a cada momento

El HONOR 400 incluye una cámara principal AI ultra nítida de 200MP, que se ajusta a las condiciones de luz y movimiento en tiempo real. Desde un atardecer hasta una selfie en una cena con poca luz, el dispositivo reconoce la escena y mejora exposición, colores y detalles de forma automática.

Además, incorpora funciones como el Retrato instantáneo con AI, que permite capturar expresiones naturales incluso en movimiento, y herramientas creativas como el Súper Zoom AI de hasta 30x, la opción de eliminar transeúntes de una foto o el escalamiento inteligente que restaura imágenes antiguas o de baja resolución.

Tecnología que potencia tu creatividad

Más allá de la cámara, el HONOR 400 destaca por su procesador Snapdragon 7 Gen 3, pantalla OLED de 6,55 pulgadas, batería de 6000mAh con carga rápida de 80W y certificación IP66 que lo protege contra polvo y agua. Todo esto lo convierte en un equipo ideal para acompañar la creatividad en el día a día

Capturar la vida sin complicaciones

Con este dispositivo, HONOR busca democratizar la fotografía móvil, acercando la experiencia de calidad profesional a cualquier persona, sin necesidad de configuraciones complejas ni accesorios adicionales.

En definitiva, el HONOR 400 es un aliado para capturar la vida con claridad, creatividad y sin esfuerzo, transformando cada momento en una imagen digna de compartir.

