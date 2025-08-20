Alerta por palta peruana: así se diferencia de la chilena

La palta peruana enfrenta cuestionamientos tras detectarse presuntos niveles elevados de cadmio, un metal pesado potencialmente cancerígeno. La Unión Europea rechazó once cargamentos de palta Hass peruana este año por superar el umbral permitido. Ya en 2022, Países Bajos había encontrado este químico en envíos desde Perú.

Aunque en Chile las autoridades sanitarias aseguran que no se ha detectado fruta contaminada, se están reforzando los controles en puertos y pasos fronterizos. El caso también encendió alarmas en Bolivia, donde se inició una investigación.

¿Cómo diferenciarlas?

Palta chilena:

Sabor suave y textura cremosa.

Pulpa verde pálido, ideal para untar o preparar guacamole.

Piel delgada, brillante y fácil de manipular.

Más costosa en el mercado, llegando hasta los 7 mil pesos el kilo.

Palta peruana: