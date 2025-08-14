El espacio ya no limita el descanso: Tendencias en colchones demuestran confort de manera compacta

En muchas casas y departamentos chilenos, el tamaño del dormitorio influye directamente en la forma de dormir. En ese contexto, el formato de colchón 1 plaza se mantiene como una opción práctica y funcional, especialmente para quienes viven en espacios reducidos, piezas juveniles o habitaciones de uso ocasional. De hecho, su tamaño compacto permite una mejor circulación en la habitación, sin sacrificar comodidad ni soporte.

Por otro lado, el colchón 1.5 plaza también ha ganado popularidad entre quienes buscan un punto medio entre comodidad y espacio. Este formato ofrece mayor superficie para dormir, sin requerir el espacio de una cama matrimonial. Está pensado y creado para personas que duermen solas pero valoran moverse con libertad durante la noche o para adolescentes que han superado la etapa infantil.

De acuerdo a Mordor Intelligence, el mercado global de colchones alcanzará una gran cifra este 2025 el que se mantendrá hasta 2030. Este crecimiento refleja una tendencia clara: las personas están dispuestas a invertir en descanso real, más allá del tamaño de su habitación.

Compactos con propósito

El colchón 1 plaza, generalmente de 90 x 190 cm, es compatible con camas funcionales, escritorios integrados y estructuras nido. Los expertos aseguran que es uno de los formatos más usados en departamentos tipo estudio y habitaciones compartidas, tanto por su tamaño como por su facilidad de traslado e instalación.

Una medida que suma comodidad

Con medidas como 105 x 190 cm, el colchón 1.5 plaza ha dejado de ser una categoría “intermedia” para consolidarse como una elección consciente. Su ventaja radica en el equilibrio que ofrece: más comodidad sin comprometer la distribución del espacio, algo clave en dormitorios modernos con muebles multifuncionales.

Dormir bien es una necesidad, no un lujo. Y en ese camino, elegir el colchón correcto, del tamaño justo, puede marcar la diferencia. Porque el buen descanso empieza con decisiones simples, pensadas y adaptadas al espacio que habitamos.