Entre el 17 y el 21 de septiembre en el Parque Padre Hurtado se llevará a cabo la versión XXVIII de la Semana de la Chilenidad

El evento familiar contará con más de 150 stands y estará repleto de folclore, danza, gastronomía y actividades ecuestres, ofreciendo una celebración patria que trae el encanto del campo a la ciudad, y destacando las presentaciones del grupo Entremares y el humorista Bombo Fica.

La Semana de la Chilenidad, organizada por la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena en conjunto con las Municipalidades de Las Condes, Vitacura y La Reina, es la fiesta familiar más linda de Chile. Este año serán cinco días de folclore y tradiciones en el Parque Padre Hurtado. Su versión XXVIII contará como siempre con patio de cueca, presentaciones ecuestres, granja educativa, conjuntos folclóricos, juegos típicos chilenos, desayunos acampados, juegos infantiles, restaurantes, stands temáticos, artesanías locales, y escenarios al aire libre. Además, el programa este año trae sorpresas con las presentaciones estelares del reconocido humorista chileno Bombo Fica y el grupo Entremares.

La versión XXVIII de la celebración patria más familiar y segura, trae un nutrido programa en el que destaca Entremares, una agrupación folclórica de Talcahuano que combina letras románticas con el baile nacional chileno, y que, en las Fiestas Patrias de 2024, lideró el Top 50 de Spotify. Ellos se presentarán el miércoles 17 de septiembre, mientras que el humorista Bombo Fica estará sobre el escenario el sábado 20. Además, destacan las presentaciones de Palmas de Peñaflor y Amazonas de la Tradición Chilena. Pero también habrá diversas escuadras ecuestres, shows de intercambio Cultural Amazonas con representantes de México, Argentina y Brasil, Uruguay y Paraguay; equitación clásica de caballos andaluces y la presentación de los perros ovejeros magallánicos en una nutrida cartelera especialmente creada para que grandes y chicos disfruten de las tradiciones chilenas, en una fiesta que trae el campo a la ciudad.

José Miguel Muñoz, Gerente de la Semana de la Chilenidad, representando a la Federación Criadores de Caballos Raza chilena, organizadores del evento, comentó que “La Semana de la Chilenidad es la fiesta familiar más importante de la temporada. Este año tenemos cinco días de celebración y un programa cargado de tradiciones que fortalecen nuestra identidad nacional y destacados estelares que harán de esta fiesta un evento innolvidable”.

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín dijo “Quiero invitar a todas las familias de Las Condes a reencontrarnos con nuestras raíces y celebrar juntos las fiestas patrias. Te esperamos con lo mejor de las tradiciones campestres: música en vivo, juegos típicos y por supuesto los sabores de la cocina chilena. Es un panorama seguro, pensado para que disfrute toda la familia. ¡Todo pasa con Las Condes!”

Por su parte, la alcaldesa de Vitacura Camila Merino comentó que “Como Municipalidad de Vitacura estamos orgullosos de ser parte, una vez más, de esta gran celebración que es la Semana de la Chilenidad. Es una fiesta familiar que rescata nuestras tradiciones, que une a las comunas y que acerca el campo a la ciudad con un ambiente seguro y lleno de cultura, música y gastronomía típica. Los invitamos a disfrutar en familia de esta experiencia única, que nos conecta con nuestras raíces”.

En tanto, José Manuel Palacios, Alcalde de La Reina agregó que “Como municipio, estamos felices de ser parte de esta gran semana de la Chilenidad que pone en valor lo más auténtico de nuestra identidad, a través del folklore chileno, la gastronomía típica, el humor criollo y la artesanía nacional. Invitamos a todos los vecinos a disfrutar de esta celebración familiar para reencontrarnos con nuestras tradiciones, en un ambiente de alegría y seguro para todos los asistentes”.

Las entradas, ya están disponibles en Ticketplus.cl pueden comprarse en pases para 3 o los 5 días o por cada día. Además, hay precios especiales de preventa y para adultos mayores y niños. Se recomienda comprar con anticipación y recordar que como todos los años hay distintos accesos disponibles.

No te quedes fuera de esta linda fiesta nacional que invita a rescatar las tradiciones y compartir en familia por medio del folclore, baile, gastronomía y actividades ecuestres. Una fiesta familiar que trae el campo a la ciudad en un ambiente seguro y confiable.

Auspician Coca Cola, Becker, La Preferida y Abastible.

Más en https://semanadelachilenidad.cl/

https://www.instagram.com/semanachilenidad