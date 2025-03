Lollapalooza Chile 2025: Los imperdibles internacionales del festival (si tienes más de 30 años)

Por Ignacio De La Maza

Juventud, divino tesoro. Toda la cultura gira en torno a ti. Todas las esperanzas y expectativas están sobre ti. No tienes tanto poder adquisitivo, pero hoy en día nadie lo tiene, así que qué importa. Reconoces todos los nombres en los lineups de los festivales de música. Puedes estar parado por horas bajo el sol subsistiendo bajo una dieta de cerveza, pizza y quien sabe qué más y tener energía todo el día, una sonrisa en el rostro y una canción en el corazón. Todo muy bonito.

Exagero, por supuesto. La juventud es una cosa de actitud claramente (?). Pero habrás notado, mi querido lector de 30 años para arriba, que mientras más vueltas da la Tierra alrededor del sol, menos logras identificar los múltiples nombres que adornan los carteles de los festivales musicales.

Tiene sentido: La industria musical tiende a privilegiar lo nuevo, y a medida que uno crece, menos tiempo hay para ponerse al día (esos impuestos no se van a pagar solos). Por fortuna, los amigos de Lollapalooza Chile hacen su esfuerzo por presentar, año a año, un lineup que equilibra propuestas frescas con viejos estandartes (y cosas entre medio).

De todas formas, no te culpo si la sola idea de ver tantos artistas en un solo fin de semana te agobia. Por eso, aquí te recomiendo los artistas internacionales que no te puedes perder (ya hice mis impuestos, así que me puse al día). Por supuesto, si te intriga algo que no aparece aquí, bienvenido a revisarlo (y si te pegaste en la cabeza y decides que Shawn Mendes o Benson Boone merecen tu valioso tiempo, allá tú).

PD: Lollapalooza Chile se realiza entre el 21 y el 23 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Entradas aquí.

Viernes 21 de marzo:

Olivia Rodrigo

Sí, es más joven que todos nosotros, pero la señorita Rodrigo ha demostrado ser del pop más afilado de la actualidad. No hay otra artista de su tamaño que cuente a Bikini Kill, The Breeders y Alanis Morissette entre sus influencias, incorporando guitarras pesadas y ganchos irresistibles con un carisma avasallador. Tiene 22 años, pero el manejo de su sonido, propuesta y espectáculo la hacen sentir como una veterana. Te va a gustar, aunque quizás entre el público te sientas como Steve Buscemi.

Caribou

El proyecto de Dan Snaith ha sido una de las instituciones más confiables de la música independiente del siglo XXI. Combina psicodelia, electrónica, dance, folk, pop y música experimental en un solo producto hipnótico. ‘Swim’ y ‘Our Love’ son álbumes fundamentales de la década del 2010s, y su show en vivo es legendario por su intensidad. Imperdible.

Michael Kiwanuka

¿Se acuerdan cuando veían la primera temporada de Big Little Lies y la canción de la intro era tan buena que no te la saltabas? Ese era Michael Kiwanuka. El cantautor británico hace un soul atmosférico, melancólico, seductor y lleno de detalles que lo han convertido en un héroe de culto y que por fin debuta en Chile. Promete ser una experiencia emocionante.

JPEGMAFIA

El hombre más polémico del rap actual, el carácter deslenguado de JPEGMAFIA solo es superado por su audacia en el estudio, en donde construye beats confrontacionales, disonantes y mutantes sobre los cuales rapea de forma maniaca… Hasta que te sorprende con algo inesperadamente dulce. No hay otro artista trabajando en el mainstream que tenga su atrevimiento a la hora de desafiar a su audiencia. Ya estuvo en Chile para Primavera Sound, pero su regreso aún más consolidado debiese ser inolvidable.

Sábado 22 de marzo:

Justin Timberlake

Ya, sí, está de moda odiar a Justin Timberlake. Lo bueno es que no tenemos por qué seguir modas, y que pese a que sus últimos trabajos han sido deficientes, esa racha de ‘Justified’ (2003), ‘Futuresex/LoveSounds’ (2006) y ‘The 20/20 Experience’ es de las más importantes del pop moderno. El hombre es un entertainer natural, con una banda talentosa y un arsenal de hits ¿Realmente te vas a perder su debut en Chile solo porque es un cretino?

Alanis Morissette

Qué te tengo que convencer yo que veas el regreso de Alanis Morisette a Chile. Una de las artistas más importantes de su generación, ícono de un pop rock noventero que sigue siendo influyente hasta el día de hoy y que en su catálogo están algunas de las mejores canciones de tu vida ¿Necesito decir más?

Foster The People

¿Estabas vivo en el 2011? ¿Tenías orejas y capacidad auditiva? Entonces sabes quiénes son Foster The People. Su música estaba en comerciales, en películas, en teleseries, en tu cabeza. Nada de lo que han hecho desde entonces ha tenido el mismo nivel de penetración cultural, pero la banda sigue siendo capaz de conjugar una melodía irresistible casi como por arte de magia. Show entretenido, además.

Babasónicos

Contando Lollapalooza, Babasónicos habrá visitado Chile 4 veces en los últimos 4 años, todo en el marco de la misma gira por su más reciente (y excelente) disco ‘Trinchera’ ¿Significa eso que ahora te los puedes perder? Para nada. Son Babasónicos, quizás la mejor banda de rock argentino de los últimos 30 años, dueños de un catálogo profundo y variado, además de un show espectacular. Que vengan mil veces más.

Nathy Peluso

Nathy Peluso es, a falta de términos más técnicos, la mejor. Su manejo multifacético de múltiples estilos, desde jazz, soul y R&B hasta salsa, bolero, hip hop, trap y cuanta cosa se le ocurra va de la mano con su capacidad de ser un torbellino sobre el escenario, derrochando carisma, bravura y una voz que se amolda a lo que sea. ‘Grasa’ fue uno de los mejores discos de 2024, y su regreso a nuestro país es un show imperdible.

Parcels

Herederos del eterno género musical conocido científicamente como ‘música buena onda’, estos australianos ofrecen un pop de sintetizadores con tintes de funk, jazz y disco efusivo y contagioso. Su show a media tarde debería ser perfecto para encender la entrada a la noche del sábado.

Ca7riel & Paco Amoroso

Las voces más atrevidas de la música latina moderna, el dúo bonaerense de Ca7riel y Paco Amoros tuvo un ascenso meteórico en cuanto a exposición internacional en el 2024, siendo su parcitipación en el Tiny Desk de NPR un punto de quiebre para presentar su experimental mezcla de estilos y manejo musical (ambos estudiaron formalmente) en todo el mundo. Su más reciente disco solo confirma que su imaginación es ilimitada. Llegan a Lollapalooza en el mejor momento de su carrera.

Domingo 23 de marzo:

Tool

¿Ahora sí se van a dejar de pedir a Tool todos los años? La legendaria banda de metal progresivo, liderada por el talentoso Maynard James Keenan, se había convertido en una especie de chiste recurrente por su eterna negativa a visitar Chile pese a la legión de fanáticos que los clamaban de forma constante. Bueno, hasta que pasó. Tool debuta en Chile. Lo hará en Lollapalooza. Será bueno.

The Marías

The Marías la lleva. La banda californiana es dirigida por su vocalista María Zardoya, nacida en Puerto Rico pero criada en Atlanta, y su pareja Josh Conway, baterista y productor del proyecto. Su sonido es un pop independiente íntimo, onírico y algo psicodélico que se beneficia de la multiculturalidad de sus orígenes. Sus canciones se pasean entre el inglés y el español, y su sonido espacioso es tan moldeable que han colaborado hasta con Bad Bunny. Llegan también en su mejor momento.

Sepultura

Las leyendas del metal brasileño están en medio de lo que, se supone, es su gira de despedida, y no está claro si se podrá verlos de nuevo después de Lollapalooza. Razón suficiente para olvidar que esta es la encarnación sin los hermanos Cavalera, fundadores de la banda y fundamentales en su época más exitosa. Al menos el implacable guitarrista Andreas Kisser y el buen Paulo Jr siguen en el grupo, para recordarnos algunos de los clásicos más importantes del metal moderno.