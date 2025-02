¿Quiénes son Nmixx?: El grupo de K-pop que se robó las miradas en Viña 2025

La segunda noche del Festival de Viña del Mar 2025 trajo consigo una particular sorpresa y es que entre el público se encontraban las integrantes de Nmixx, un grupo de K-pop femenino, quienes fueron invitadas a participar como jurado. Las artistas presenciaron el show de Myriam Hernández, quedando incluso boquiabiertas, lo que fue captado por las cámaras de Mega.

En este Infinita te explica nos adentramos en la historia de Nmixx y su paso por Chile.

¿Quiénes son?

Nmixx es una banda femenina de Corea del Sur compuesta por Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo, Kyujin y Lily (de nacionalidad australiana), cuyas edades rondan entre los 18 y 22 años. Tienen tres años de trayectoria y cuentan con millones de fanáticos en Chile y alrededor del mundo.

Al igual que otras agrupaciones surcoreanas del mismo estilo musical (como TWICE), Nmixx surgió bajo el sello de JYP Entertainment. Las siglas de su nombre significan “Nice to Mixx You” (en referencia a la frase en inglés “Nice to Meet You”).

Según el blog especializado Wiki Drama, “NMIXX es una palabra compuesta por la letra ‘N’, que significa ‘ahora, nuevo, cercano y desconocido’, y ‘mix’, que simboliza ‘combinación y diversidad’, lo que se traduce en ‘la mejor combinación para una nueva era'”.

¿Qué hacen en Chile?

Nmixx aterrizó en nuestro país para dar un concierto en el Teatro Caupolicán el pasado 22 y 23 de febrero.

Cabe decir que, anteriormente, las integrantes habían expresado su sueño de conocer el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y, de algún día, presentarse en la Quinta Vergara.

“Conocimos el Festival porque es un festival muy famoso a nivel mundial y nos impresiona saber que tantos artistas se presentan en el escenario. Nos gusta mucho la reacción del público, nos gustaría estar aquí después”, contó Haewon en el backstage de Viña.

Aprovechando su paso por nuestro país, las artistas fueron invitadas a ser parte del jurado del festival en su segunda noche, cumpliendo así su sueño de visitar el recinto y disfrutar de las distintas presentaciones. “En esta oportunidad tenemos invitadas especiales y queremos saludarlas porque vienen directamente desde Corea. Para ellas era un sueño conocer nuestro festival”, expresó la animadora Karen Doggenweiler.

Fue durante el show de la cantante nacional Myriam Hernández cuando las cámaras de Mega captaron la reacción de Nmixx, quienes quedaron boquiabiertas con el talento de la baladista chilena, momento que fue viralizado en redes.