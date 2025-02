Quién es Stephanie Vaquer, la chilena que brilla en lo más alto de la Lucha Libre mundial

A mediados de febrero, la chilena Stephanie Vaquer hizo historia nuevamente en la WWE, la marca más prestigiosa de Lucha Libre a nivel mundial.

Y es que la deportista nacional se quedó con el título Women’s North American Champion tras derrotar a Fallon Henley en un encuentro bajo la marca NXT, en donde se desarrollan nuevos talentos antes de pasar a la primera fila de la empresa dirigida por el legendario luchador Triple H.

De esta manera, se convirtió en la primera chilena en obtener un título de la WWE, un hito más en una carrera en ascenso que ha deslumbrado a los seguidores de este espectáculo y que la ha convertido en un nombre reconocido en todo el mundo.

Ana Stephanie Vaquer González nació en San Fernando y fue criada la mayoría de su vida en San Antonio, soñando desde pequeña convertirse en una luchadora.

Sin embargo, al ver que en Chile no había circuito de Lucha Libre profesional, a los 19 años emigró a México, una de las grandes mecas de la Lucha, en búsqueda de desarrollarse en la disciplina con algunos de sus más grandes referentes.

En el circuito independiente mexicano fue entrenada por grandes como el Ferrari, El Villano IV y El Gran Apache, y en 2019 logró integrarse al prestigioso Consejo Mundial de Lucha Libre en México, siendo la primera sudamericana en ser incluida.



Ahí, consiguió los títulos del Campeonato Femenil Mundial y de Pareja Femenil, siendo la primera en ostentar ambos cinturones al mismo tiempo. A pesar de estar asentada en México, Vaquer también protagonizó encuentros en Japón y Chile durante este período.

El 2024 fue el año de su despegue definitivo: No solo representó al Consejo Mundial de Lucha Libre en Japón, sino que además tuvo desempeños notables en encuentros para la marca británica Revolution Pro Wrestling y para la estadounidense All Elite Wrestling (AEW).

Su capacidad atlética, proezas en el ring y buen manejo de llaves la puso en el radar del legendario luchador norteamericano Shawn Michaels, ahora a cargo del desarrollo de nuevos talentos en la WWE. Michaels firmó a Vaquer en NXT, en donde debutó por televisión en octubre de ese año con una victoria frente a Wren Sinclair.

Su imaginería demoniaca, potentes llaves y carisma frente a la cámara la convirtieron rápidamente en una favorita del público y un nombre reconocido entre los fans de la WWE.

Eso la llevó a ser una de las participantes en el Royal Rumble femenino de 2025, en donde entró en el lugar 24 y fue eliminada por Nia Jax, una de las figuras más populares de la lucha femenina.



Solo días después se convertiría en campeona femenina de Norteamérica, arrebatándole el título a Falloon Henley y convirtiéndose en la primera sudamericana en coronarse con ese cinturón. Su triunfo llevó a homenajes en redes sociales por parte de Shawn Michaels y el mismísimo Triple H, quien destacó su ética de trabajo y su estrella en ascenso, vaticinando que su camino en la WWE apenas empieza. Orgullo nacional que representa a nuestro país en una de las marcas más exitosas del deporte mundial.

An international attraction with the work ethic and the championship gold to prove it. Congratulations @Steph_Vaquer … your future has no limits!#VengeanceDay https://t.co/EMgXLf2YY1

— Triple H (@TripleH) February 15, 2025