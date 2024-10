Elecciones 2024: Todo lo que debes saber para la votación del 26 y 27 de octubre

Este 26 y 27 de octubre, Chile enfrentará una nueva jornada electoral con las elecciones municipales y regionales, donde se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. Con la fecha cada vez más cerca, surgen dudas sobre cómo operará el proceso, qué pasará con el comercio, la aplicación de la ley seca y la disponibilidad del transporte público. En este Infinita te Explica, te ofrecemos todos los detalles clave para que estés informado sobre estos comicios.

Funcionamiento del Comercio

Este fin de semana, las elecciones traerán algunos cambios en el funcionamiento del comercio. Mientras que el sábado 26 no habrá modificaciones, el domingo 27 será feriado legal obligatorio e irrenunciable. Según lo establecido por el Ministerio del Trabajo, este feriado aplica para malls, strip centers y centros comerciales regidos por una misma razón social, lo que significa que solo podrán funcionar los comercios que estén fuera de estos recintos, o aquellos atendidos por sus propios dueños.

Ley Seca

Para estas elecciones no se aplicará la Ley Seca en Chile. Esto significa que no habrá restricciones para la venta de alcohol en ningún comercio durante los días de votación. La eliminación de esta medida fue ratificada por el Servel y se sustenta en la Ley 21.693, que ajusta las condiciones en que se desarrollan los comicios, permitiendo así que el comercio relacionado con la venta de bebidas alcohólicas funcione con normalidad. De todas formas, no se puede asistir a las urnas en estado de ebriedad ni bajo otros estupefacientes.

Votación

Cada persona podrá votar en la jornada que prefiera, esto quiere decir que se puede elegir si se vota el 26 o 27 de octubre. La votación es obligatoria, y quienes no asistan sin una justificación válida se arriesgan a recibir una multa de aproximadamente $33.000. Para facilitar el proceso, los trabajadores tienen derecho a un permiso de tres horas para acudir a votar sin que esto afecte su remuneración. Los votantes pueden consultar su información electoral, incluyendo su local de votación, en la plataforma esto quiere decir que se puede elegir si se vota el 26 o 27 de octubre., y quienes no asistan sin una justificación válida se arriesgan a recibir una multa de aproximadamentePara facilitar el proceso, los trabajadores tienen derecho a un permiso deLos votantes pueden consultar su información electoral, incluyendo su local de votación, en la plataforma consulta.servel.cl , donde solo necesitan ingresar su RUT para acceder a los detalles necesarios. Además, las personas que no se presenten a cumplir con su deber como vocal de mesa enfrentan sanciones que van de 2 a 8 UTM, lo que equivale a multas que oscilan entre $133.122 y $532.488 a beneficio municipal.

¿Cómo excusarse?

Aquellos ciudadanos que se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación pueden excusarse de votar a través del trámite en la Comisaría Virtual de Carabineros. Para realizar este proceso, deben ingresar a www.comisariavirtual.cl con su Clave Única, completar sus datos personales y electorales, y recibirán un código alfanumérico. Luego, deben acudir al cuartel policial más cercano con el código y su cédula de identidad para validar la constancia con un carabinero. Es importante señalar que este trámite no es necesario para quienes no asistan a votar por estar gravemente enfermos o por encontrarse fuera del país.

Trasporte

El Ministerio de Transportes ha implementado un plan de refuerzo significativo en el transporte público para garantizar el acceso a los locales de votación. Durante ambas jornadas electorales, Red Movilidad incrementará sus servicios, ofreciendo más de 4,000 buses diarios. El sábado 26, la oferta aumentará en un 20%, y el domingo 27, en un 38%, con horarios de operación extendidos de 09:30 a 18:30 horas.

El Metro de Santiago abrirá a las 07:00 horas ambos días, con trenes pasando con mayor frecuencia y un refuerzo del 44% en horas punta, entre las 09:00 y las 17:00. Además, el servicio ferroviario de EFE ajustará sus horarios en las rutas Estación Central-Nos y Santiago-Rancagua, comenzando a operar desde las 07:00 y 07:30 horas, respectivamente. En regiones y zonas rurales, se habilitarán 2,838 servicios especiales, de los cuales 1,704 están destinados exclusivamente para la jornada electoral, asegurando el acceso en áreas apartadas del país.

Además, y más importante: El servicio de transporte público será gratuito esos días.

Forma Correcta de doblar el voto

Para asegurar un correcto procedimiento al momento de votar, sigue estos pasos para doblar tu papeleta:

Paso 1: Doble la papeleta de izquierda a derecha. Paso 2: Doble de abajo hacia arriba, siguiendo las líneas marcadas en la papeleta. Paso 3: Doble la colilla y pega el sticker correspondiente.

Estos pasos garantizan que tu voto se maneje adecuadamente durante el proceso electoral. De todas formas, si aún sigues con dudas, te dejamos un ejemplo visual que publicó el Servel en sus redes sociales: