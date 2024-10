Similitudes y diferencias entre el proyecto del Gobierno de Piñera y de Boric para eliminar el CAE

El reciente anuncio del presidente Gabriel Boric sobre el proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y fijar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior ha generado diversas reacciones, tanto positivas como negativas. Por su parte, Magdalena Piñera, hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera, recordó y defendió el proyecto del exmandatario, que en 2012 proponía una solución similar, asegurando que “nos habríamos ahorrado 12 años”.

Tras sus dichos y en medio de los cuestionamientos por las similitudes con el modelo de Piñera -que quedó estancado en el Congreso- el presidente Boric respondió que “me cuesta entender que eso se plantee como una crítica. Si hay puntos de encuentro, bienvenido sea. Significa que vamos a tener mayores facilidades en el Parlamento para aprobarlo”.

En este Infinita te explica comparamos ambos proyectos.

¿Cuál fue la propuesta del Gobierno del presidente Sebastián Piñera?

Tras el movimiento estudiantil de 2011, el entonces ministro de Educación del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Harald Beyer, presentó un proyecto que proponía eliminar el CAE y crear un nuevo sistema de financiamiento, con el Estado como único responsable, dejando fuera a los bancos (al igual que Boric).

En detalle, dicho modelo incluía becas y un crédito contingente al ingreso, donde los deudores pagarían entre el 5% y 10% de sus ingresos, dependiendo de su renta. Además, aquellos que ganaran menos de ocho unidades tributarias mensuales (aproximadamente $532.000 a valor de hoy), no tendrían que pagar.

Sin embargo, la iniciativa no prosperó. Posteriormente, el proyecto se volvió a incluir en el programa del segundo Gobierno de Piñera (2018-2022). En este se reiteraba el compromiso de crear un sistema solidario de acceso a la educación superior, manteniendo la gratuidad, incorporando becas y un nuevo sistema de créditos estatales en reemplazo del CAE.

Además de las medidas mencionadas anteriormente, contemplaba reducir el plazo de pago de 20 a 15 años y la condonación de la deuda después de ese período. También ofrecía que deudores del CAE y el Fondo Solidario pudieran cambiarse al nuevo sistema y que las cuotas del crédito debían ser pagadas por los empleadores.

Al igual que el CAE, condonaba las cuotas a los desempleados, pero agregaba también en este grupo a quienes recibían un sueldo inferior al mínimo. El proyecto estuvo tramitándose cerca de 10 meses, entre junio de 2018 y abril de 2019, en las comisiones de Educación y de Hacienda. Pese a la urgencia, nunca llegó a votarse la idea de legislar.

Comparación con el proyecto del Gobierno del presidente Boric

1. Condonación de Deudas: Ambos proyectos buscan la condonación de deudas, pero Boric ofrece una solución más inmediata y basada en el mérito, mientras que Piñera proponía una condonación a largo plazo tras 15 años.

2. Estructura del Nuevo Sistema: El Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) de Boric se centra en eliminar el endeudamiento durante los estudios, mientras que el sistema de Piñera mantenía un sistema de créditos, aunque con menores tasas de interés.

3. Implicaciones Económicas: El proyecto de Boric promete una retribución más equitativa y basada en los ingresos, y asegura un gasto fiscal inferior en comparación con el CAE. En cambio, el enfoque de Piñera buscaba integrar a los empleadores en el pago de las deudas.

Reacción del Gobierno

Respecto de ambos proyectos, el actual ministro de Educación, Nicolás Cataldo, precisó que “una cosa es que hayan elementos que conceptualmente son similares, otra cosa es que los proyectos sean iguales. O sea, primero, este proyecto que presentamos ahora no es un crédito, no tiene la característica de crédito, no participa la banca, no tiene tasa de interés, la contingencia está por debajo del 10%. O sea, yo estoy solo señalando elementos que se diferencian de fondo con la propuesta del Presidente Piñera. No hay un plan de reorganización de la deuda para convertir la deuda en cobrable”.