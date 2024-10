Elecciones municipales: ¿Cómo me excuso si salí vocal de mesa?

Las elecciones municipales y regionales de octubre están a la vuelta de la esquina y consigo el plazo para poder excusarse de ser vocal de mesa en caso de no poder cumplir con dicho deber.

En este ‘Infinita te explica‘ detallamos el paso a paso para realizar este trámite.

Empieza el plazo de excusas

Entre este lunes 7 y el miércoles 9 las personas que no puedan ejercer el cargo de vocal de mesa en las elecciones del 26 y 27 de octubre deberán presentarse ante la Junta Electoral correspondiente, la cual resolverá si las razones para no asistir son válidas o no.

Para saber cuál es la Junta Electoral a la que debes ir ingresa a https://www.servel.cl/contacto/juntas-electorales/

¿Cuáles son los motivos para excusarse?

Estar fuera del país o radicado a una distancia que sea de más de 300 kilómetros. Tener más de 70 años de edad. Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función. Cumplir labores en establecimientos hospitalarios el día de la elección. Embarazadas. Ser padre o madre de un hijo menor de dos años. Estar al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad, que deberá ser acreditado “a través de una declaración jurada notarial, mediante constancia en Carabineros de Chile, o por un certificado en que conste esta calidad”.

Una vez que termine el plazo de excusas, el sábado siguiente, el 12 de octubre, se publicará la nómina final y corregida de vocales de mesa, con los reemplazantes para Mesas Receptoras de Sufragios y miembros de Colegios Escrutadores.

Aspectos a considerar

¡OJO! Es importante destacar que el incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones, incluidas multas que varían entre 2 a 8 UTM, es decir, entre $132.000 y $531.000.

Asimismo, quienes sean vocal de mesa recibirán $28.432 por día y deberán concurrir a sus locales de votación respectivos el viernes 25 de octubre a las 15:00 horas para constituir las mesas. Por otro lado, quienes fueron designados por primera vez, recibirán una capacitación por la que obtendrán adicionalmente 0,22 UF (unos $8.300).

Recuerda que estas elecciones son de carácter obligatorio, por lo que no asistir implica multas y sanciones. Para conocer tu lugar de votación y si saliste o no vocal de mesa ingresa a https://consulta.servel.cl/