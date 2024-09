La polémica por el millonario sueldo que envuelve a la exministra Marcela Cubillos

Este lunes 23 de septiembre, el medio El Mostrador publicó un reportaje en el que se revela que la actual candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, tenía un contrato de docente en la Universidad San Sebastián (USS) por el que le pagaban $17 millones brutos al mes, según un alto funcionario administrativo del establecimiento.

En este ‘Infinita te explica‘ contamos los detalles del caso y las medidas que se han tomado.

Revelan millonario sueldo

En el artículo de El Mostrador se detalla que a la exministra del Medio Ambiente y de Educación del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, se le pagaba un sueldo de $17 millones brutos mensuales, incluso durante todos los periodos en que estuvo viviendo en Madrid, acompañando a su pareja, Andrés Allamand, líder de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). De acuerdo con la fuentes consultadas, estas aseguran que la exsecretaria de Estado “prácticamente no daba clases ni realizaba actividades concretas”.

Cubillos se defiende

Luego de que esta información saliera a la luz, a través de su cuenta de X, la exdiputada posteó: “Sí, dejé un muy buen trabajo para asumir la candidatura en Las Condes. El año 2020 empecé a trabajar en la USS hasta agosto de este año. En docencia e investigación. Mi marido ejerce un cargo en España, sí. Yo trabajo en Chile. Estuve siempre entre los profesores mejor evaluados por los estudiantes de la Facultad y publiqué, durante estos años, 3 libros y un cuarto en colaboración con otros académicos”.

Las reacciones a su explicación no tardaron en aparecer. Fuentes internas de la USS cuestionaron duramente que se haya declarado como una de las profesoras mejor evaluadas por los alumnos e, incluso, hay quienes señalan que pueden asegurar que Cubillos Sigall nunca hizo clases ni investigación.

Posteriormente por medio de la prensa, la exmilitante de la UDI volvió a referirse a la situación, respondiendo las críticas en su contra: “¿Dejé de trabajar en la USS cuando partió la campaña? Sí (…) yo la verdad es que no sé qué pretende la izquierda. En Chile hay libertad de trabajo, de contratación y yo no sé qué pretende la izquierda si la próxima vez que yo trabaje en el mundo privado, le tenga que pedir permiso a ellos que me fijen el sueldo”.

En dicha instancia, agregó que “esta izquierda progre de cartón, piensan que la mujer profesional -cuando un marido asume un cargo en el extranjero- tiene que dejarlo todo para seguir a su marido, eso es lo único que me faltaba escuchar de esta izquierda progre”.

Autoridades toman medidas

La polémica siguió escalando hasta que a raíz de una denuncia del abogado Luis Mariano Rendón, la Superintendencia de Educación Superior decidió oficiar a la USS “a que informe y circunscriba estos hechos de público conocimiento y ponga a su disposición los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de cinco días hábiles”.

Desde el mundo político, un grupo de diputados del Partido Socialista (PS) anunció la creación de una comisión investigadora para indagar el millonario sueldo que recibió Cubillos como docente (desde 2020 hasta agosto de 2024).

Entre ellos, el diputado Juan Santana, tildó la situación de “una sinvergüenzura”, apuntando a que “para financiar el sueldo millonario de Marcela Cubillos y de otros dirigentes de la UDI, lo que hacen es utilizar la desregulación para cobrar aranceles carísimos, estos son cubiertos con recursos del Estado a través de becas o del CAE”.

Por su parte, el Ministerio Público abrió una investigación en contra de Cubillos por presuntos delitos de corrupción.