Tendencias de la semana de la moda de Nueva York que seguirán marcando la diferencia

Cuando pensamos en Nueva York, la moda es lo primero que nos viene a la mente. La ciudad se establece como un epicentro global de estilo y tendencia, con calles que resuenan con las últimas innovaciones y donde los diseñadores más influyentes del mundo presentan sus creaciones. La reciente semana de la moda comenzó destacando los diseños estadounidenses para la primavera-verano de 2025.

Este evento no sólo atrae a celebridades e influencers, sino que también revela las principales tendencias que marcarán la próxima temporada.

Mientras las pasarelas deslumbran con colecciones innovadoras, las calles de Nueva York se llenan de glamour y estilo, mostrando desde vestidos audaces hasta jeans de diseño vanguardista. Estos looks de street style ofrecen una visión fresca de las tendencias emergentes y la inspiración que definirá la moda de la próxima temporada.

Tendencias que se vienen en la moda

Se pudo ver una variedad de tendencias en la semana de la moda, incluyendo vestidos cortos que resaltan la elegancia juvenil, opciones con estampado a cuadros que añaden un toque clásico y sofisticado, y diseños largos con transparencias que aportan un aire de sensualidad y modernidad. Además, se destacaron elementos como tejidos fluidos y detalles llamativos, ofreciendo una rica paleta de estilos para todos los gustos y ocasiones.

Por su lado, los jeans con piernas anchas también están ganando terreno, ofreciendo comodidad y un estilo relajado. Además, se presentan en diversos acabados, desde deslavados hasta oscuros, y se pueden combinar con diferentes tipos de calzado.

Y si de calzado hablamos, continuaremos viendo en las calles las zapatillas deportivas con un toque vintage. Estos modelos, que combinan la estética retro con la comodidad moderna, siguen siendo una elección popular.

Algunos diseños clásicos como los de Adidas, Nike, New Balance, a menudo inspirados en las décadas de los 80 y 90, se actualizan con materiales de alta calidad y colores renovados, haciendo de estas zapatillas un complemento versátil tanto para looks casuales como para outfits más sofisticados. Se vieron en la semana de la moda en New York y las continuaremos viendo en las calles alrededor de todo el mundo.

Y una última tendencia que se vio en las celebridades fueron los anteojos. Estos se han consolidado como un accesorio imprescindible en cualquier look durante el NYFW. Muchos estilistas y celebridades han demostrado cómo este complemento puede transformar y elevar un conjunto, añadiendo un toque de sofisticación y personalidad. Desde diseños audaces y vanguardistas hasta modelos clásicos con un giro moderno, los anteojos no solo cumplen una función práctica, sino que también se han convertido en una declaración de estilo esencial.

La semana de la moda de Nueva York ha presentado una vibrante mezcla de tendencias para la primavera-verano de 2025. Los vestidos cortos, los estampados a cuadros, y las transparencias dominarán, mientras que los jeans de pierna ancha y las zapatillas deportivas vintage se mantendrán como elementos clave del estilo urbano.

Estas tendencias reflejan una fusión de modernidad y nostalgia que seguirá marcando la pauta en la moda global.