Caso Audios: La dura respuesta del Gobierno a los dichos de la defensa de Hermosilla

¿Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido a él favores también?” . Esta fue una de las polémicas frases que dejó la defensa de Luis Hermosilla en entrevista con Radio Infinita.

En entrevista con Ahora es Cuando , el defensor de Luis Hermosilla comenzó diciendo : “Quiero hacer un breve discurso contra la hipocresía”. Esto en relación a las reacciones que generó la determinación de los tribunales de dejar en prisión preventiva a su hermano Luis, quien fuera trasladado durante esta jornada de Santiago 1 al anexo penitenciario Capitán Yáber. “(Si) uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y va a usarse para estas cosas, bueno, ábranlo altiro, y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla. Digámoslo completo y no vayan escogiendo -en inglés, se dice, cherry picking– las cosas que a él lo diminuyen”, continuó el abogado.

Otro de los puntos que abordó Hermosilla fueron los dichos del Presidente Gabriel Boric respecto de su representado una vez se supo la prisión preventiva. Recordemos que el mandatario celebró la decisión de la justicia, y disparó que es bueno que quienes ‘se sienten todopoderosos’ descubran que no están por sobre la ley.

Sobre esto, dijo “creo que es muy importante porque ayer lo que pasó con la intervención política del gobierno es extraordinariamente grave. Si aquí dejamos que se politicen estos casos, y uno tiene la sensación que el gobierno de turno le saca punta al lápiz, políticamente, por las razones que sean, con sus enemigos políticos por esto, el problema va a ser que vamos a destruir el Estado de Derecho”.

“O el Presidente cumple con la Constitución y se dedica a hacer lo que tiene que hacer, o va a ser que sencillamente la separación de poderes desaparece y entonces el Presidente de la República o la ministra del Interior van a determinar si hubo cohecho o no. Los dos no son abogados, pero los dos estudiaron Derecho y conocen el principio de inocencia. Una democracia sin principio de inocencia no es democracia”, dijo.

El disgusto del Gobierno

La respuesta del Ejecutivo vino desde el ministerio de Justicia. El titular de la cartera, Luis Cordero arremetió en duros términos contra las declaraciones de Hermosilla en Radio Infinita y aseguró existe “ilegalidad” en el recurso de amparo presentado por la defensa del penalista (anunciado esta mañana en la misma entrevista) y calificó de “amedrentamiento” y “amenazas” a fiscales:

“A mí me parece que un abogado a cargo de la defensa amedrente a fiscales y ministros, a jueces, mediante la prensa, me parece inaceptable. Si él tiene sus antecedentes, lo que corresponde es que los entregue al Ministerio Público. Amedrentar por la prensa como parte de la estrategia legal es reprochable, y esto es lo que hizo el abogado Hermosilla”.

El titular de Justicia agregó: “El señor (Luis) Hermosilla ha tenido el trato de cualquier persona privada de libertad en Chile y es lo que corresponde, sin ningún tipo de trato privilegiado”.

Sobre el recurso del abogado frente a las declaraciones del presidente Boric, Cordero fue enfático en que el mandatario hizo referencia a un caso que compromete a múltiples instituciones del país y que por lo tanto es extraño que se pretenda que Boric no pueda hablar al respecto: “La pretensión del amparo de evitar que el Presidente de la República se refiera a este tema me parece sencillamente inadmisible. Pero en segundo lugar, construir a partir de eso un sesgo de la forma y modo en que esa persona está privada de libertad, es desconocer el debate en la Sala de Audiencias”.

Finalmente sentenció: “Que la pretensión del abogado Juan Pablo Hermosilla que ninguna autoridad se pudiera referir este tema, eso es completamente insólito”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, también reaccionó señalando: “Si tiene alguna acusación que hacer la defensa del señor Hermosilla, que la haga… No vamos a aceptar nada que implique instrumentalizar, politizar o prestar para cualquier tipo de interpretación la función investigativa que tiene la Fiscalía y de dictar sentencias de acuerdo a la justicia que tienen los tribunales”.

El fiscal nacional también responde

Las palabras de Juan Pablo Hermosilla en Infinita no cayeron nada bien en el fiscal nacional, Ángel Valencia. En conversación con La Tercera, Valencia fue severo:

“Los antecedentes de los mensajes de whatsapp contenidos en el celular del señor Hermosilla se encuentran en custodia de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Si hay alguna decisión procesal que tomar sobre ellos, lo harán en la oportunidad y de la forma que las necesidades de la investigación así lo justifiquen”