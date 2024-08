Luis Hermosilla: Las claves de los 5 días de su audiencia de formalización

Fueron 5 jornadas en las que la justicia formalizó al cuestionado abogado Luis Hermosilla, acusado de delitos tributarios, soborno y lavado de activos enmarcado en el llamado ‘Caso Audios’. No estuvo solo: La abogada María Leonarda Villalobos y su marido Luis Angulo también fueron imputados y recibieron sus respectivas medidas cautelares, en una trama que reveló una red de corrupción que involucra al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República, a los hermanos Sauer y los hermanos Jalaff.

Si te la perdiste, aquí los principales puntos de los 5 días de formalización:

Día 5:

Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos reciben prisión preventiva tras ser imputados por delitos tributarios, soborno y lavado de activos. A cambio, Luis Angulo recibe arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional tras una solicitud de la defensa. Tanto Patricio Mejías del SII como Renato Robles de la TGR quedan con arresto domiciliario total.

Se dictó un plazo de 180 días para la investigación. Pese a que la defensa de Hermosilla solicitó que el abogado cumpla la cautelar en Capitán Yáber, la fiscal Lorena Parra comunicó que la justicia determinó que el penalista será enviado a la cárcel Santiago 1.

Día 4:

Juan Pablo Hermosilla expone argumentos para que Luis no vaya a prisión preventiva, afirmando que su hermano no se enriqueció con los ilícitos mencionados. Asegura que fueron los hermanos Sauer los inductores de los delitos.

El abogado protagoniza también un tenso intercambio con la magistrada Mariana Leyton, a quien le pide no interrumpirlo luego de que ésta le solicita apegarse a las ‘consideraciones del derecho’.

Día 3:

La abogada María Leonarda Villalobos sufre una descompensación en el receso y solicita seguir la audiencia por vía telemática, algo que es aceptado.

Se revela que Villalobos le envió a Hermosilla un chat con la clave tributaria de Diamond SpA, propiedad de Tonka Tomicic, que fue entregada a un tercero. Patricio Mejías, el hombre de Villalobos en el SII, comenzó a hacer consultas al sistema interno sobre Diamond SpA y después recibió un pago de 1 millón de pesos de una empresa de Hermosilla. La Fiscalía señala que es prueba de la capacidad de ambos de influir en el SII.

Día 2:

El ministerio Público califica a Hermosilla de ‘consejero’ en actividades delictivas de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, protagonistas del caso Factop.

Se revelan intentos de Álvaro Jalaff de concretar una cena con el presidente Sebastián Piñera mediante Hermosilla en 2016. También conversaciones en donde Hermosilla le cuenta a Jalaff lo beneficioso que sería el nombramiento de Sebastián Sichel como presidente de Banco Estado en 2020. Además se apunta al interés de los Jalaff sobre el nombramiento de Felipe Ward como ministro de Vivienda.

Fiscalía muestra evidencia de lavado de activos por parte de Hermosilla y María Leonarda Villalobos en el marco del caso Factop.

Día 1:

La Fiscalía acusa a los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, además de su marido Luis Angulo, de recibir dineros de empresas controladas por los hermanos Ariel y Daniel Sauer y por Rodrigo Topelberg, sabiendo que estos montos procedían de ilícitos. Estos millonarios fondos fueron usados para financiar una vida de lujo.

Se acusa que Villalobos coordinó con Daniel Sauer para pagar montos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República a cambio de favores.

A Hermosilla se le formuló imputación por lavado de activos, soborno y delitos tributarios; a Villalobos, por lavado de activos, soborno y delitos tributarios y a Angulo, por lavado de activos y delitos tributarios. Además se imputan al funcionario del SII Patricio Mejías y al de la TGR Renato Robles, por cohecho. Se pide prisión preventiva para Hermosilla, Villalobos y Angulo.

En esta jornada llama la atención la lectura de transcripciones de audios que Hermosilla le envió a un funcionario del sí, exigiendo compensación a cambio de favores: “Ahora quiero que me diga lo máximo: cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota. Y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero, además, me ponís un yate, me ponís langosta”.