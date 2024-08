Caso Audio: ¿Por qué se formaliza al abogado Luis Hermosilla?

Este miércoles 21 de agosto a las 09:00 horas en el Centro de Justicia de Santiago se dio inicio a la audiencia de formalización contra los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, y otros tres funcionarios públicos en el marco del denominado Caso Audio.

En este ‘Infinita te explica‘ hacemos un repaso de uno de los casos de mayor revuelo mediático del último tiempo en Chile y detallamos cuáles son los delitos por los que se formalizará a los involucrados.

¿Quiénes serán formalizados?

La semana pasada conocimos que la Fiscalía solicitó formalizar a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos por su participación en el llamado Caso Audios. En concreto, a ambos se les imputará -en calidad de autores- los delitos de soborno, delitos tributarios y blanqueo de capitales.

Asimismo, se formalizará al ejecutivo de cobros de la Tesorería General de la República, Renato Robles; al funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Patricio Mejías; y al esposo de Villalobos, Luis Alberto Angulo.

Cabe recordar que este caso se destapó hace nueve meses (noviembre 2023) por medio de un reportaje de Ciper Chile, medio que tuvo acceso a la grabación de una reunión entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, donde se hablaba de los problemas que enfrentaba el factoring Factop y la corredora de bolsa STF de Sauer, y del pago de coimas a funcionarios del SII y de la CMF para obtener información privilegiada.

¿Qué es lo que acusa la Fiscalía?

Si bien durante la formalización se irán conociendo todos los detalles, con respecto al delito de lavado de activos, los fiscales tratarán de demostrar que tanto Hermosilla como Villalobos recibieron altas cantidades de dinero por parte de Factop (empresa que operaba a través de facturas falsas en algunos casos).

Por otro lado, en cuanto al cohecho (o soborno), los dos funcionarios públicos mencionados anteriormente, Robles y Mejías, han reconocido en sus declaraciones haber recibido pagos por parte de la abogada.

También, en la arista tributaria, el SII se querelló contra los abogados, acusando que a través de ingresos no declarados y de uso de facturas falsas se habrían realizado perjuicios fiscales por $1.000 millones.

Nuevos antecedentes del caso

En la antesala, se han dado a conocer nuevas declaraciones y antecedentes. La semana pasada, el propio Hermosilla renunció a su derecho a guardar silencio y decidió declarar ante los fiscales Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana.

En su declaración, el reconocido abogado expresó: “Descarto que de mi parte exista un lavado de dinero. No he ocultado dineros ni bienes provenientes de ningún delito, ni mucho menos, me he aprovechado de actividades delictivas, en primer lugar, porque si efectivamente hubo no tuve conocimiento de la existencia de estas y en segundo lugar, porque revisando los números creo que en verdad perdí plata”.

Ahora, en un nuevo reportaje de Ciper, se reveló que -de acuerdo con los registros bancarios incorporados en la investigación del Ministerio Público- Hermosilla realizó 17 traspasos de dinero por al menos $190 millones a su amigo y presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, Andrés Chadwick, entre marzo de 2020 y marzo de 2023. Esto, a través de su cuenta corriente que mantenía en BCI a nombre de Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Limitada.

Ante esta revelación, mediante un comunicado de prensa, el exministro señaló que todos los pagos recibidos correspondían a honorarios por trabajos jurídicos realizados desde el inicio de su acuerdo con Hermosilla a comienzos de 2020.