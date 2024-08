La denuncia de violencia de género que envuelve al expresidente argentino Alberto Fernández

El pasado martes 6 de agosto se dio a conocer que la exprimera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, denunció al expresidente Alberto Fernández por violencia física y “terrorismo psicológico” ante la justicia de ese país. Un escándalo mediático y judicial que ha sido condenado por distintas figuras, incluyendo autoridades del Gobierno de Chile.

En este ‘Infinita te explica‘ te contamos la cronología de los hechos y las declaraciones de ambas partes involucradas.

La denuncia

Fabiola Yáñez, periodista y actriz argentina de 43 años, realizó la denuncia ante el juez federal Julián Ercolini, luego de que se publicaran chats y fotos -que estaban en el celular de la exsecretaria de Fernández, María Cantero– en el marco de la investigación de un presunto tráfico de influencias en la contratación de seguros por parte del gobierno y que involucran al exmandatario.

Tras la denuncia, Ercolini ordenó a Fernández la precautoria de prohibición de comunicarse bajo cualquier circunstancia con Yáñez -quien se encuentra viviendo en España con su hijo y madre- ni tampoco acercarse a ella a una distancia de 500 metros de distancia.

Difunden fotos y chats del expediente judicial

El medio Infobae tuvo acceso a las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp de la expareja del año 2021, en las que se ve a Yáñez con moretones tanto en el brazo como en la cara. En concreto, la exprimera dama le enviaba dichas fotos reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

Allanan hogar de Fernández

Durante la noche del viernes 9 de agosto, la justicia allanó el departamento del exjefe de Estado, ubicado en el sector de Puerto Madero, Buenos Aires. La diligencia fue solicitada por el fiscal federal Carlos Rívolo, en donde se buscaba incautar su teléfono móvil y así comprobar si hostigó a Yáñez luego de que recibiera la notificación de la denuncia.

En paralelo, se filtraron dos videos donde se puede ver a la conductora Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno. En el registro -que habría sido grabado por el propio Fernández con su celular- se puede escuchar la voz del exPresidente realizando una serie de consultas a la mujer sobre el vínculo amoroso que los une.

Declaraciones

El fin de semana, tanto Yáñez como Fernández rompieron el silencio. Por su parte, la exprimera dama conversó con Infobae, en donde reveló una serie de detalles de su intimidad durante los días de encierro en la Quinta de Olivos; las peleas, la fiesta de su cumpleaños, infidelidades y la indiferencia por parte del Ministerio de la Mujer cuando pidió ayuda.

En la conversación, confesó que lo que desencadenó la denuncia fue el “acoso telefónico, terrorismo psicológico”. Al respecto, detalló que Fernández “estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar”.

Por otra parte, en El Cohete a la Luna -portal de noticias dirigido por el periodista Horacio Verbitsky– Alberto Fernández se refirió a las acusaciones de violencia de género. Cabe decir que la entrevista no podrá ser publicada hasta que salga una que el expresidente le concedió al diario español El País.

No obstante, según Verbitsky el exmandatario negó haberla golpeado y aseguró que el hematoma que sufrió Yáñez en uno de sus ojos fue producto de “un tratamiento estético contras las arrugas”. Asimismo, planteó “si soy un golpeador, ¿Por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo? ¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato? Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre de su hijo Tani) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido”.