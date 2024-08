Extensos cortes de luz tras sistema frontal ¿Qué pasó?

Ni una ni dos horas… más de cuatro días sin electricidad. Esa es la situación actual que afecta a cientos de miles de chilenos a lo largo del país hasta este martes 6 de agosto como consecuencia del sistema frontal de la semana pasada. Las fuertes precipitaciones y los vientos de hasta 125 kilómetros por hora provocaron la caída de árboles, cortes en el tránsito, daño y destrucción de viviendas e incluso la muerte de cuatro personas.

En este nuevo ‘Infinita te explica’ abordamos los efectos del sistema frontal, en particular, los extensos cortes de luz a nivel nacional y la criticada respuesta por parte de Enel.

Un nuevo temporal

Durante la madrugada del pasado viernes 2 de agosto, se registraron precipitaciones y vientos de hasta 125 kilómetros por hora en varias regiones de la zona centro sur del país. Esto provocó el desplome de más de dos mil árboles sobre vehículos, calles, casas y tendidos eléctricos, lo que a su vez causó que más de un millón de clientes se vieran afectados por cortes de luz.

Dada la gravedad de la situación, el Ministerio de Educación decidió suspender las clases en nueve regiones, tres de ellas incluyendo todos los establecimientos educacionales. Asimismo, hubo un despliegue de las autoridades de los servicios de emergencia para enfrentar los estragos y se hizo un llamado a quedarse en casa en la medida de lo posible.

Molestia por extensos cortes de luz

El viento y la caída de postes afectaron severamente la infraestructura de distribución de energía eléctrica de las distintas compañías que operan en Chile, sin embargo, la más criticada fue Enel.

Pese a que durante el fin de semana se repuso el suministro eléctrico en la mayoría de los hogares, hasta la mañana del lunes 5 de agosto más de 400 mil clientes seguían sin luz, siendo la región Metropolitana (RM) la más afectada.

A raíz de los prolongados cortes de electricidad, vecinos de distintas comunas de la capital comenzaron a manifestarse exigiendo respuesta mediante cacerolazos y barricadas. En la misma línea, 39 alcaldes de la RM llegaron hasta las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para expresar su molestia en contra de Enel y la CGE.

Respuesta de Enel

En una conferencia de prensa llevada a cabo el día domingo, el gerente general de Enel Distribución, Víctor Tavera, informó que cerca de 270 mil clientes podrían recuperar el suministro “entre el martes y el miércoles”. Asimismo, destacó que “estamos utilizando todos nuestros recursos disponibles, con un despliegue de hasta ocho veces más personal en terreno comparado con un día normal. Ayer (sábado) llegaron refuerzos adicionales desde Colombia, Brasil y Argentina”.

No obstante, dichas declaraciones no cayeron bien en el Gobierno. Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsvale, catalogó de “vergonzosa” la respuesta entregada por Enel, emplazó a la compañía a reponer el suministro y aseguró que como Gobierno harían uso de todas las facultades legales para perseguir responsabilidades y aplicar sanciones.

Al día siguiente (lunes), la SEC concurrió a las oficinas de Enel en Santiago para realizar una auditoría. Al respecto, la superintendenta Marta Cabezas detalló que la fiscalización se ejecuta porque la empresa “no ha sido consistente (con) la información entregada a la autoridad”, además hizo hincapié en que “cuando el cliente llama, la respuesta es que no hay más personal. Bueno, eso no es una respuesta aceptable. Creemos que el desempeño de las empresas tiene que ser acorde con aquello que los clientes esperan. Los clientes pagan sus cuentas y cuando no las pagan, se les aplican los intereses. Por lo tanto, eso responde a que hay una confianza que está deteriorada entre las empresas y sus clientes y es la que deben recuperar teniendo celeridad en la recuperación del servicio”.

Durante la jornada, a través de su cuenta de X, el presidente Gabriel Boric también se manifestó ante lo ocurrido y posteó “Los tiempos de reposición del suministro eléctrico en la zona centro y sur de nuestro país no son aceptables. Las empresas de distribución deben responder y agilizar su trabajo para que vuelva la luz a los miles de hogares que siguen sin energía. Para continuar coordinando acciones al respecto, participó en el Comité Político de este lunes el ministro de Energía, @DiegoPardow”.

Medidas anunciadas por el Gobierno

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que como Estado y a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) se han iniciado procesos de formulación de cargos y también “hemos exigido las medidas de compensación que la propia ley establece respecto a la energía no suministrada”.

Por otro lado, la Contraloría General de la República inició una fiscalización a la SEC en la que revisará las medidas adoptadas ante las fallas en el suministro eléctrico durante este año en el país.

Por último, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Juan Luis Castro (PS), citó para este miércoles 7 de agosto al ministro de Energía, Diego Pardow, y a la SEC, Marta Cabeza, para discutir un proyecto de ley que establezca que las multas a las empresas de electricidad se dirijan a un Fondo de Estabilización Energética.