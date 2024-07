OMD es nombrada Red de Medios del Año en Cannes Lions 2024

Dentro de la categoría Media Lions, OMD fue premiada con Leones de Oro y Plata para BCL por la campaña “Michael CeraVe”, Leones de Plata para OMD USA con PepsiCo por “Lay’s Chip Cam”, y OMD Filipinas por “This is an IKEA Store” de IKEA. Los Leones de Bronce fueron otorgados a Team X Francia por “The Iconic Playlist” para Mercedes-Benz, nuevamente a OMD USA por “Lay’s Chip Cam”, OMD China con “Shot on iPhone / Little Garlic” para Apple, y OMD Nueva Zelanda con “Ad-On” para McDonald’s.

Las agencias de Omnicom Media han ocupado los dos primeros lugares este año, con PHD Worldwide en la segunda posición.

Además, en Cannes Lions se anunció asociaciones de Omnicom, para seguir liderando en E-Commerce. Omnicom y Amazon Ads se han unido para conectar datos de audiencia con insights de búsqueda y compras. También Omnicom y The Trade Desk han desarrollado nuevas soluciones de datos para optimizar los presupuestos de connected TV (CTV), así como, la alianza entre división de retail commerce de Omnicom Flywheel con TikTok Shop que ofrece servicios de primera clase para impulsar el crecimiento de vendedores en plataformas de retail media. Como noticia final compartimos el acuerdo de API con Instacart para comprar directamente desde contenido de influencers.