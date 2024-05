Daniel Jadue: Por qué es formalizado el alcalde comunista de Recoleta.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formaliza este miércoles 29 de mayo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, junto a otras siete personas, en el marco de las indagatorias a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

En concreto, se cuestiona la compra y venta de insumos sanitarios durante la pandemia del Covid-19 en 2020, imputando a los implicados por administración desleal; fraude al fisco; cohecho, por convenios sostenidos con la empresa Best Quality, y delito concursal por el presunto ocultamiento de bienes de Achifarp.

Es importante destacar que las investigaciones surgieron, luego de que la empresa, Best Quality, ingresara una querella contra los líderes de Achifarp, entre ellos el jefe comunal, quién presidía la organización en ese momento, por presunto cohecho tras identificar irregularidades en la compra de mascarillas.

Los antecedentes de la investigación

Un antecedente de la solicitud fue el informe de Contraloría de julio 2023 que concluyó en que hubo falta de control en los traspasos de dineros, gastos que no fueron acreditados, falta de supervisión del punto de vista jerárquico, y convenios que no fueron presentados en la auditoría.

Otro de los precedentes del caso es el testimonio de César Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality Products SpA, quien acusó una deuda de $1.000 millones por parte de Achifarp

En una declaración ante la justicia, el mismo trabajador de Best Quality SpA aseguró que Jadue habría solicitado un bono adicional de insumos a cambio de dejarlos como ‘proveedores estrella’. Incluso, Ramírez aseguró que el edil les adelantó que serían proveedores de los ‘supermercados populares’, un proyecto que planeaba a futuro.

Ante esto, Jadue respondió, señalando que “todo lo que se dice de supuestas donaciones es completamente falso. Es una vendetta de un proveedor que perdió mucha plata por abusador, es de un estafador confeso conocido en nuestro país, que inventa esto para extorsionarnos y amenazar con dañar la candidatura presidencial si no le pagábamos inmediatamente una deuda que era impagable”.

También se acusa una serie de desórdenes administrativos y falta de transparencia por el manejo de Achifarp, que llevaron a la asociación a un proceso de liquidación forzosa.

Respuesta de Jadue

Cuando se supo de su fecha del proceso en su contra, Jadue publicó un vídeo donde indicó que “esta formalización, habiendo podido ser hace años o en diez meses más, después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro, saldré totalmente inocente”.

En ese sentido, agregó que “por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. No obstante esto, es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Desde el primer día he colaborado con la investigación”.