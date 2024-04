Las claves del discurso del presidente Boric en Enade 2024

Duranta la mañana de este jueves 25 de abril, se dio inicio a uno de los eventos más importantes del país: el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, en donde el presidente Gabriel Boric junto a Karen Thal, presidenta del directorio de ICARE, y Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) expusieron sus discursos de apertura.

En este Infinita te explica te contamos los temas más importantes que abordó el Presidente de la República en su presentación en Enade 2024.

Tensión con el empresariado

Como bien se ha mostrado en los medios, la relación entre el Gobierno y el mundo empresarial se ha visto tensionada a raíz de polémicas declaraciones de ambos sectores en relación a temas como la reforma tributaria, de pensiones y las 40 horas laborales. Este clima terminó marcando la previa al tan esperado encuentro que hizo inevitable que el mandatario se refiriera a ello. Al respecto, lo comparó con un partido de fútbol, señalando que “la previa ha estado caliente, declaraciones cruzadas, interpelaciones varias y más de una provocación auguran un partido intenso”.

Siguiendo con lo anterior, expresó que “es mi deber y así lo asumo, escuchar, dialogar, hacer el esfuerzo por crear confianzas para poder crear espacios de convergencia (…) he seguido con atención las opiniones que se emiten desde el mundo empresarial, lo que no es difícil porque parte de la prensa le otorga una envidiable cobertura”. A pesar de las diversas críticas al desempeño de su Gobierno, el Presidente declaró que “tengo muchísima curiosidad y muchas veces admiración por el profundo espíritu innovador que existe al interior de las empresas en Chile”.

Reforma al sistema político

Uno de los temas que ha marcado la pauta estos últimos días ha sido la urgencia de reformar el sistema político, la cual fue condicionada por el jefe de Estado al establecer que la prioridad está en sacar adelante la reforma de pensiones. Tras la molestia de diversas figuras políticas, tales como Javier Macaya, senador y presidente de la UDI, quien afirmó que no aceptarían condiciones al borde del chantaje para aprobar las reformas clave, el presidente Boric dejó clara su postura en su discurso. En concreto, aseveró que “como Presidente de la República estoy a favor de una reforma a nuestro sistema político, que considero valiosas muchas de las propuestas que en este sentido se han planteado y que creo que debemos legislar en este periodo de Gobierno, para lo cual desde el Gobierno promoveremos un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas (…) no hago ningún tipo de cálculo transaccional ni apuestas electorales inciertas futuras”.

Crecimiento económico

Frente al difícil panorama económico que vive nuestro país actualmente, el mandatario destacó que la “responsabilidad económica y protección social puede y deben ir de la mano, y esa es la esencia del Gobierno que hoy día tengo el honor de presidir”. En este punto aclaró que “yo no me contento con 2% (de crecimiento). Lo que hemos dicho y con esto me gustaría cerrar esta polémica, es que crecer es distinto a tener una recesión y que cuando se ajustan al alza las expectativas de Chile es una buena noticia y no una mala”. Asimismo, hizo un llamado a trabajar en conjunto para lograr crecer por sobre los pronósticos.

Permisología

En esta oportunidad, también se abordó el problema de la permisología y su impacto en la productividad. Aquí la autoridad apuntó a que “sabemos y estamos conscientes que el actual sistema de permisos sectoriales hoy día resulta incoherente, reiterativo y es una tranca a la inversión porque genera altos niveles de incertidumbre”. Por lo tanto, propuso disminuir en un 30% promedio los plazos para obtener los permisos, sin disminuir el estándar ambiental y de cumplimiento de la ley, para lo cual pidió colaboración por parte del presidente del Senado, José García Ruminot (RN) y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC).

Seguridad pública

Por último, uno de los temas que sin duda preocupa más a la ciudadanía es el de la seguridad pública, delincuencia y crimen organizado. En esta materia, el presidente Gabriel Boric hizo hincapié en que “el crimen organizado es un poder corruptor, una amenaza para la democracia y también para el crecimiento, por eso es necesario enfrentarlo con sentido de unidad nacional y no tratando se sacar provecho de corto plazo, con cooperación con nuestro países vecinos y abordarlo en todas sus dimensiones”.