¿Por qué los Argentinos volvieron a Chile para comprar en masa?

Hace unos años, aumentó la tendencia de chilenos que viajan a Argentina para realizar compras de mercadería, aprovechando el valor del dólar en tierras trasandinas. Pero ahora la situación se dio vuelta, ya que son los argentinos quienes volvieron a optar por viajar al territorio nacional para comprar, en su mayoría, aparatos tecnológicos y ropa. Esto quedó demostrado en Semana Santa, luego de que se registrara la llegada de aproximadamente 40.000 argentinos a Chile, que mantuvieron a la Aduana con largas filas de espera durante todo el fin de semana.

¿A qué se debe esto?

Según expertos en materias económicas, son tres los motivos que podrían explicar este arribo masivo desde el otro lado de la cordillera: un repentino aumento en los precios argentinos producto de la inflación, las medidas proteccionistas aplicadas sobre algunos productos y la caída del valor del dólar blue. Lo anterior se explicaría por la devaluación implementada por el presidente argentino, Javier Milei, en diciembre de 2023, para evitar una hiperinflación.

El economista José Vargas, director de la consultora Evaluecón, se refirió a esto en Infobae, asegurando que “tras la devaluación implementada por Javier Milei y el fin de los programas de control de precios, los valores de mercado se dispararon y los turistas dejaron de tener la ventaja de tener un tipo de cambio diferencial. No sólo tenemos inflación en pesos, sino también en dólares Por eso es que los extranjeros dejaron de hacer sus tours de compras, ya no les conviene”. Por lo tanto, los precios de Chile, que no han sufrido mayores cambios en el último tiempo, ahora son más convenientes para los ciudadanos del país vecino.

A modo de ejemplo, el medio trasandino destacó el caso de la PlayStation 5 con lector de Bluray. En Chile, esta consola se puede obtener por 544.990 pesos chilenos, lo que equivale a $778.557 en moneda argentina. Mientras que allá, se puede comprar el mismo producto por un valor de $1.499.999 pesos argentinos; ó sea, casi el doble.