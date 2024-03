¿Qué es el “veroño”?:  la nueva estación que surge por las altas temperaturas de marzo y abril

Las temperaturas en el país no cesan; el calor del verano no se ha ido y pese a que ya estamos casi terminando marzo, se siente que este no es un otoño normal, llevando incluso a adoptar un nuevo término denominado “veroño”.

Esta es una palabra que ha tomado una gran popularidad últimamente entre los chilenos, pero más allá de que sea un fenómeno relativamente nuevo, el término sí existe y, de hecho, tiene un espacio en la Real Academia Española (RAE). De hecho, producto del cambio climático, es muy probable que la escuchemos cada vez con mayor frecuencia.

“El neologismo veroño es un acrónimo formado a partir de las voces ver(ano) y (ot)oño que se usa coloquialmente para referirse al periodo inicial del otoño en el que aún se mantienen temperaturas propias del verano”, indica la RAE.

¿A qué se refiere?

El término veroño es utilizado para referirse a las altas temperaturas que ocurren en otoño, las cuales corresponden a la temporada de verano.

Durante esta semana se esperan temperaturas por sobre los 32 grados Celsius, generando la gran interrogante de cuándo empezarán a descender las temperaturas a nivel nacional.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dio a conocer su último informe, revelando cómo estará el clima en Chile durante lo que queda de marzo, abril y mayo.

El documento muestra un pronóstico de lluvias bajo lo normal en gran parte del país. “El otoño meteorológico comenzó el 1 de marzo, y durará hasta el 31 de mayo, y es muy relevante porque da el puntapié inicial para lo que nos depara el pronóstico estacional en cuanto a las precipitaciones, sobre todo para el centro-sur del país durante este trimestre. Durante la última década ha sido un constante déficit de precipitaciones. El otoño 2023 registró déficits de 98% en La Serena, cerca de 78 % en Santiago y 24 % en Puerto Montt”, indica.

De esta forma, el veroño podría extenderse más de los que pensamos, por lo que habrá que seguir guardando las chaquetas y abrigos por un tiempo más.