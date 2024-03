Mutualización: Qué es y por qué genera polémica en discusión en proyecto de ley corta de Isapres

Con la vuelta del trabajo legislativo, este martes se dio inicio a la discusión de ley corta de Isapres en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. A la sesión, asistieron la Ministra de Salud, Ximena Aguilera; al Superintendente de Salud, Víctor Torres y al Director Nacional del Fondo Nacional de Salud, Camilo Cid.

La legislación, que fue aprobada en general por el Senado, tiene como objetivo viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.

Todo, en una carrera contra el tiempo dado que la resolución del máximo tribunal debe implementarse a más tardar en mayo y teniendo en cuenta que, casi al finalizar el primer trámite en el Senado, y con votos de la derecha, se modificó la fórmula de cálculo del Gobierno respecto de los cerca de mil millones de dólares que las aseguradoras debían devolver a sus afiliados, y se estableció en cambio un mecanismo de mutualización, que reduce la deuda prácticamente a la mitad.

¿Dónde aparece la mutualización?

Después de que se dictara el fallo sobre la Tabla de Factores que obligaría a las Isapres a devolver los cobros en exceso a sus afiliados por casi US$ 1.400 millones, un comité de expertos de la Comisión de Salud del Senado entregó un informe que bajaría este monto a US$451 millones debido a la “mutualización”, concepto que no habría sido considerado en el fallo inicial, pero que ahora buscan incluirla en la Ley Corta de las Isapres. Esta propuesta busca una nueva fórmula que le permitiera a las Isapres hacer la devolución sin declararse en quiebra. Una de las propuestas, es que se devuelvan US$ 45 millones anuales dentro de los próximos 10 años y recomendaron aplicar la “mutualización” de los gastos.

¿Qué es la mutualización?

Es un término que utilizan las Isapres para referirse a una redistribución equitativa de los riesgos asociados con el costo de la atención médica entre todos los miembros de una determinada institución de salud previsional. Esto se traduce a que los afiliados de menor riesgo como los jóvenes, ayudarían a cubrir los costos de los afiliados de mayor riesgo como las mujeres o personas de edad.

En términos simples, el concepto de mutualización implica compartir los costos y riesgos para hacer sustentable, en este caso, la existencia de las Isapres. En concreto significa que las personas no recibirían la devolución del dinero que cada Isapre le cobró extra, sino que todos los afectados recibirían un pago similar.