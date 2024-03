Star Wars: La recordada publicidad de cerveza chilena que se hizo viral en todo el mundo

Tras el exitosísimo estreno de “El Ataque de los Clones” en julio de 2002, los canales de TV nacional se peleaban por hacerse con los derechos de emisión de las otras películas de la saga galáctica. Fue Canal 13 el que logró transmitir la trilogía original de Star Wars en televisión abierta, causando furor entre los fanáticos nacionales y nuevos espectadores que jamás se habían expuesto a la historia de una galaxia muy lejana.

Y lo hizo integrando en las películas algunos comerciales de Cerveza Cristal como si fueran parte de la misma película, mediante a un ‘innovador’ montaje, para evitar cortes comerciales, pero a la vez cumplir con los compromisos lucrativos que existían con la marca que financiaba parte de la emisión de las películas.

La campaña básicamente consistía en que en algunas escenas, se reemplazaba la imagen original de la película por una que contenía a la cerveza nacional y su slogan. Por ejemplo, en un diálogo entre El Emperador y Darth Vader, se puede ver como se logra por medio de la edición, insertar la cerveza en la que supuestamente era la mano de UNO DE PERSONAJES. O también, en un momento donde Obi Wan Kenobi está explorando una parte de la Estrella de la Muerte, y al abrir un compartimiento, aparece una cerveza helada con mucho hielo a su alrededor.

The other video of the original Star Wars trilogy in Chile has been popular. They wanted to avoid commercials, so they included them in the movie.

I went searching for more videos where they stitched the beer commercials into the movie. Here is one from Return of the Jedi.

