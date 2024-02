Quiénes son y como llegan los humoristas a Viña 2024

A pocos días del arranque del Festival, los comediantes alistan sus rutinas con shows en eventos de regiones o en clubes pequeños. Hay algunos que pisaran la Quinta Vergara por primera vez, mientras que otros ya tienen experiencia y se vuelven a presentar en Viña del Mar. Son seis noches de festival donde podremos gozar de las presentaciones de Alison Mandel, Sergio Freire, Javiera Contador, Luis Slimming, Lucho Miranda y Álex Ortiz.

Repasaremos uno a uno a los comediantes y les contaremos como se han preparado para enfrentar al “monstro”.

Alison Mandel

Alison Mandel se presentará por segunda vez en la Quinta Vergara, tras un exitoso paso en 2018, el primer día de Festival, el domingo 25 de febrero. Su show será entre la presentación de Alejandro Sanz y Manuel Turizo.

Ella es una actriz y comediante y se hizo conocida gracias a su trabajo en el programa de televisión “El Club de la Comedia”. Desde aquel entonces, se ha dedicado a explorar diferentes formatos, desde las clásicas presentaciones en bares hasta humor en formato podcast. Actualmente, trabaja en su programa “Primerizas”, en compañía de Chiqui Aguayo.

Últimamente se ha presentado en eventos en Coquimbo, en el Club de San Miguel y en el club Comedy, en calle Seminario, donde ya están agotadas las entradas. En sus shows ha mostrado parte de su rutina de Viña, en que hay guiños a su proceso de maternidad, el vínculo con sus hijos y su relación con su esposo, Pedro Ruminot.

Javiera Contador

Javiera Contador se presentará el lunes 26 de febrero después del show de Andrea Bocelli y antes de Miranda.

En vísperas del Festival de Viña 2024, la actriz y comediante enfrentó un duro episodio durante un show en Coihueco, Región del Ñuble, donde las pifias no le permitieron completar su rutina. Al parecer, parte de la rutina habría incomodado al público, específicamente cuando comenzó a hablar sobre cómo orinaban las mujeres, razón por la que la habrían sacado del escenario.

Pese su larga experiencia, a Contador la situación la remeció y compartió un post en Instagram donde señaló que “llevamos más de 300 funciones exitosas y una fallida. (Que por supuesto es la única que tiene prensa). Ocurrió hace 4 semanas en un Festival en Coihueco. Un grupo de personas me pifió. Obviamente se siente horrible, yo me puse nerviosa y mi trabajo salió mal”. Añadió que reconoce que el primer show tras Coihueco le costó, “pero luego de un ratito recuperé la confianza y salió hermoso, (como todos los que han venido después). Ningún resultado está asegurado, pero que no les quepa duda que por aquí lo seguiremos dando todo para hacer un Show inolvidable”.

Luis Slimming

Luis Slimming formará parte de la tercera noche, el martes 27 de febrero y se presentará entre el show de la banda mexicana Maná y de los australianos Men at Work.

Conocido también como “Don Comedia”, Luis Slimming se hizo conocido el 2011 tras aparecer en el programa de televisión Coliseo Romano. Dicha oportunidad lo llevó a desempeñarse como guionista, un rol que ejerció para algunos rostros como Stefan Kramer, Edo Caroe, Fabrizio Copano y Pedro Ruminot.

Entre sus actividades, destacan sus conocidos programas de conversación y entrevistas “El sentido del humor” y “Entre broma y broma“. En 2023, Slimming resonó aún más tras una victoriosa presentación en el Festival del Huaso de Olmué, mostrándose a un nuevo público que destacó su trabajo en El Patagual.

Sin embargo, el pasado viernes 26 de enero Slimming fue pifiado durante su presentación en el Festival de la Voz de Chile Chico, en la región de Aysén. Tras la presentación conversó con Radio Biobío, donde se refirió a su actuación y señaló que se prepara para Viña “saliendo de mi zona de confort. Así me preparo. Tratando de llegar a otros públicos y, en esa búsqueda, pasan esas cosas, pero para eso mismo fui, para aprender”.

En conversación con Radio Infinita, el periodista especializado en música y cultura pop, Marcelo Contreras, se refirió a los incidentes de Contador y Slimming, afirmando que un fracaso en festivales de verano no implica necesariamente un fracaso en Viña, y señaló que “en el caso de Javiera, apelo a la experiencia que ella tiene, a su trayectoria. Es una artista super profesional en todo sentido, entonces creo que puede reaccionar. Lo de Luis es más abierto, más interrogante. Creo que él puede ser un candidato a que se lo coma el monstro”.

Lucho Miranda

Entre los artistas Mora y Anitta, Luis Miranda se subirá al escenario durante la sección de humor el día miércoles 28 de febrero.

El joven de 28 años debutó en la televisión durante la Teletón del 2021, donde confesó que pasó 18 años en la mencionada institución benéfica de rehabilitación después de haber sufrido una asfixia nasal al momento de nacer, la que resultó en una parálisis cerebral.

Miranda no esconde su discapacidad. Al contrario, se refiere a ella con humor y la menciona ocasionalmente a lo largo de sus rutinas.

Sergio Freire

Freire se coronó como estrella del humor chileno en el programa Sociedad de Comediantes Anónimos. Luego, llegó a El club de la Comedia, donde su fama fue creciendo a pasos agigantados.

Se presentará en Viña, el jueves 29 de febrero, entre Los Bunkers y Young Cister.

El 2018 Freire se presentó por primera vez en la Quinta Vergara, donde contó una particular historia que lo une con la banda que actuará justo antes de él. El humorista señaló que iba caminando junto a Pedro Ruminot, Fabrizio Copano y Rodrigo «Guatón» Salinas cuando se encontraron con el exmandatario Sebastián Piñera y los confundió con Los Bunker.

Alex Ortiz

El último día de festival, el encargado de hacernos reír es Alex Ortiz, quién se presentara después de María Becerra y antes de Trueno, quién remplazará a Peso Pluma tras que anunciara que, por motivos personales, no se presentará en los conciertos pautados en Perú, Paraguay y Chile.

Ortiz ganó popularidad con su cuenta de Twitter, @Flaitechileno, donde analizaba, por medio de sus post, la contingencia nacional, con un tono de humor. Hace cinco años Alex Ortiz decidió matar a su personaje “Flaite Chileno” y encauzar su carrera como humorista para un público más transversal. Un camino que lo llevó, primero, al Festival del Huaso de Olmué, donde le fue tan bien, que lo invitaron al Festival de Viña.

El comediante se ha preparado todo el verano, realizando muchos shows, hasta en los días previos a su presentación en el Festival, incluida una el próximo 28 de febrero, dos días antes de su presentación en Viña.