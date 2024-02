Tostador de pan chileno: La historia detrás del infaltable artefacto en los hogares nacionales

El tostador chileno es un artefacto de cocina creado en Chile alrededor de los años 1920 y popularizado a partir de los años 1950. El artefacto suele estar elaborado de hojalata y con un mango plegable y ocuparse en cocinas a gas. Una de sus gracias es que su forma cuadrada extendida permite tostar cualquier tipo de pan (sin importar su forma o grosor), solucionando un problema suele ocurrir con los tostadores, ya que el tipo de pan que se consume principalmente en Chile, como la marraqueta o la hallulla, no suelen caber en esos tostadores.

Desde 1950 el tostador chileno comenzó a producirse de forma masiva, principalmente a través de la empresa Virutex Ilko, que desarrolló un robot especial que fabrica los utensilios, utilizando en el año 2010 veinte toneladas de hojalata y 100 kilómetros de alambre galvanizado cada mes para elaborar un millón de tostadores cada año. Además de la producción nacional, Virutex Ilko exporta los tostadores a países como México, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica y Colombia; en este último país es conocido como “tostador de arepas”, mientras que en España se conoce como “tostador para gas”.

Es un utensilio único en el mundo, siendo un ícono de la cultura material y popular chilena. El destacado arquitecto, profesor e investigador del diseño chileno, Oscar Ríos, escribió el texto “100 x 100 Diseño en Chile” donde retrata y analiza el diseño y la dimensión identitaria del tostador chileno. “Amo el típico tostador de pan que se usa en Chile, que de su modestia ha alcanzado la estatura de ícono del diseño, por su eficiencia y su corazón popular de herramienta, tan aguerrido como un serrucho o un martillo, un objeto que es pura función en una configuración simple y eficiente, es antiguo y moderno a la vez y desprovisto de decoraciones”, señala Ríos.

La sorpresa de un uruguayo al conocer tostador de pan chileno

Un ciudadano uruguayo, conocido como “El Chicho”, sorprendió a sus más de 98 mil seguidores en TikTok al expresar su admiración por el tostador de pan chileno en un video que ya cuenta con más de 770 mil reproducciones.

“Cuando me vine a vivir a Chile me encontré que en la cocina estaba esto (tostador). Yo, por supuesto, no sabía para lo que era hasta que le pregunté a alguien y le dije: ‘¿para qué es este aparatito cuadradito?’”, compartió el creador de contenido en el video. “Amigos, esto es increíble. Este invento es chileno y es un tostador de pan muy sencillo, muy práctico porque funciona muy bien. Yo realmente estaba como ‘estos chilenos viven en el 2050′”, manifestó.