Universidad de Chile vs Cobresal: Cronología y razones de la suspensión del partido en el Estadio Nacional

Este domingo debía jugarse el duelo entre Universidad de Chile y Cobresal, pero se decidió a menos de 48 horas su suspensión.

Gran expectación tanto en los hinchas como jugadores había generado la vuelta del conjunto laico al Estadio Nacional, recinto que estuvo cerrado hasta fines de 2023, cuando con motivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos se volvió a utilizar.

El inicio del fútbol nacional este 2024 tenía como gran hito la vuelta del histórico coliseo, y para este domingo el conjunto azul frente a Cobresal se iban e enfrentar frente a 32.000 personas en las gradas.

Domingo: El desastre de Colo-Colo y Huachipato

Según se pudo constatar, Carabineros de Chile había enviado un informe, que fue ignorado por la ANFP y las autoridades, recomendando suspender el partido de la final de la Supercopa entre albos y acereros. Esto, debido a la falta de contingente policial, debido a las tareas en Valparaíso por los incendios forestales.

De todas maneras se jugó el fin de semana y acabó con imágenes de violencia en la Galería Norte del estadio, con una parte del reducto quemado.

Miércoles: plan de seguridad definido

El pasado miércoles 14 de febrero, se había acordado con la dirigencia de ambos clubes el plan de seguridad definido para que se pudiera concretar la vuelta de los azules al coloso de Ñuñoa.

El aforo completo del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos es de 45.000 personas con capacidad completa, pero se definió reducirlo a sólo 32.000. Por su parte, Estadio Seguro y la Delegación Presidencial exigieron a Universidad de Chile un total de 400 guardias privados para poder realizar el evento. Azul Azul accedió.

. “Nos reunimos con distintas autoridades, con la Delegación Presidencial, Estadio Seguro, IND, Carabineros, Metro y con la Municipalidad de Ñuñoa y estamos tranquilos para lo que va a ser el partido del domingo”, expresó Ignacio Asenjo, gerente general de Azul Azul, ese mismo miércoles.

Jueves: dudas e incertidumbre

Este jueves por la mañana comenzaron a aflorar las primeras dudas de la realización del encuentro. La Delegación Presidencial, al mando del delegado subrogante, Jaime Fuentes, reveló que la organización de Santiago 2023 no había hecho entrega de la totalidad del Parque Estadio Nacional. Esto significaba que no todas las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento y que estaba en curso un proceso administrativo de certificación.

Además, se informó que no se contaba con el contingente policial necesario para estar al mando de la seguridad del partido, la llegada de los hinchas y el aseguramiento del perímetro. Este mismo jueves, Carabineros emitió un informe rechazando la realización del juego por esa misma razón. Esto generó inmediatamente reacciones en La Moneda, donde se encargó a Estadio Seguro un informe técnico para ver si el partido podía o no jugarse.

Finalmente, la noche de este jueves, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, apoyada en los informes de Carabineros y Estadio Seguro (que ignoraron para el partido de Colo-Colo y Huachipato del domingo pasado) decidió suspender el encuentro. Universidad de Chile ya había entrando con normalidad el mismo jueves por la mañana en el Nacional.