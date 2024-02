¿Qué pasó entre el presidente Javier Milei y la artista Lali? La disputa que se come a Argentina

El comienzo

Todo comenzó cuando el Presidente Milei ganó las primarias en Argentina, en agosto pasado, y la artista publicó en su cuenta de X: “Qué peligroso. Qué triste”. Desde entonces, el presidente le tiene bronca a la artista, algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, con Donald Trump y Taylor Swift.

Cosquín Rock

En el primero de los dos días del multitudinario festiva Cosquín Rock, que se desarrolló el pasado fin de semana en la provincia de Córdoba, la cantante lanzó una frase contra las críticas que recibe de altos cargos del Gobierno.

“Esta unión que genera la música, el arte y la cultura, nadie nos la va a sacar jamás. Esto depende de nosotros, de quienes estamos acá arriba con ciertas responsabilidades y mucho amor, y de ustedes también, de acompañar y de defender”, dijo Lali.

Terminó con su arenga al apuntar contra “los mentirosos, los giles, las malas personas… las personas que no valoran, los antipatria y todos…”. No contenta con ello, desde uno de los escenarios del Aeródromo de Santa María de Punilla, entonó además el sencillo ¿Quiénes son?, que trata sobre los cuestionamientos y agresividad que recibe. “Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo”, dice la pieza musical, pero Lali cambió las últimas palabras por “qué si vivo del Estado”, en referencia a los dichos del Presidente, quien había aseguro en varias ocasiones que Lali percibió grandes sumas por participar en actos municipales.

Los dichos de Milei

Tras que Lali, se haya manifestado abiertamente contra su gobierno, una vez más, el Presidente de Argentina ha expresado duras críticas contra la cantante.

En una entrevista radial, Milei se refirió al Cosquín Rock y cuestionó que al festival se le eximiera de impuestos y dio como ejemplo a la artista a quien llamó “Lali depósito”. Este comentario hizo que el mundo de la música se volcara en apoyo a Lali, pero aquello no provocó que el Presidente Milei insistiera en sus críticas, por lo que siguió este jueves en radio La Red.

“¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”, planteó cuando se le preguntó sobre el tema. “Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”, agregó. “¿Cuáles son las prioridades de los gobernadores? ¿Darle de comer a la gente o llenarle el bolsillo a Lali Depósito y que me critique en un festival. Le quedó Lali Depósito, porque vive de los pagadores de impuestos a costa del hambre de los chicos”, complementó.

La respuesta de Lali a Milei

A través de sus redes sociales Lali Espósito publicó una extensa carta en la que responde al presidente y relata sus más de 22 años de carrera en la industria del espectáculo.

“No lo quiero aburrir”,dijo tras detallar su currículum, y complementó que “lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre”. “Respeto, aunque no comparto, que no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de un industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”, agregó. Finalmente Lali invitó a Milei a uno de sus conciertos por “poner en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario”. “Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”, concluyó la cantante.