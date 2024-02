Caso Torrealba: Las confesiones que permitieron su salida de la prisión preventiva

Este martes, el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, salió de prisión preventiva y se dictaminó que cumpla arresto domiciliario total.

Fue la mañana del pasado lunes 12 de febrero cuando el exalcalde de Vitacura, frente al fiscal Francisco Jacir y dos funcionarios de la policía, decidió reconocer algunos de los delitos que se le imputaron, y reconocer nuevos ilícitos.

Las declaraciones permitieron que el ex edil saliera de la prisión preventiva en la que estuvo desde junio de 2023 para pasar a un arresto domiciliario total.

“Con mi ánimo de colaborar, quiero a continuación dar cuenta de 2 hechos que no son conocidos en esta investigación. Se me hace presente que respecto de ellos se iniciarán las investigaciones correspondientes y que ampliará la investigación penal en mi contra, pudiendo llegar incluso a una ampliación de los cargos imputados, pero que de todas formas voy a referir”, comenzó diciendo.

En sus declaraciones a la fiscalía y Policía de Investigaciones, detalló que algunos de los dineros que estaban destinados a los programas VITA, como Vita Deportes, fueron destinados a realizar encuestas de opinión que buscaban “medir la percepción de los habitantes de la comuna respecto de los Vitas, pero además, para sondear la opinión de la comunidad respecto de nuestra gestión municipal y asimismo, para sondear la percepción política de no solo los candidatos del sector político al que pertenezco, sino también de los demás”.

También, relató que las encuestas se habrían llevado a cabo por las mismas empresas y que “muchas de estas encuestas, de los 2 tipos que he referido, se hacían de manera conjunta y sus resultados me eran informados de ese modo, esto es, conjuntamente”.

Una nueva arista que probablemente se abrirá debido a las revelaciones que entregó Torrealba, es que confesó haber realizado viajes en comisiones de servicio, como presidente y como vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

En los viajes declaró que no solicitó viáticos a la Municipalidad, y que cuando lo hacía, eran menores y no alcanzaban a cubrir los gastos que significaban los viajes. “Recurría a Domingo Prieto, con el objeto de que me entregara una suma que destinaba a los gastos de estos viajes. Las sumas eran variables, pero deben haber rondado entre los $200.000 a $300.000 en cada viaje, y estaban destinadas a cubrir los gatos de traslado, alojamiento y alimentación. A su consulta, él me entregaba el dinero en efectivo, y que luego yo utilizaba para tales fines. También ocurrió que los gastos los cubrí con mi dinero, y posteriormente le pedía un reembolso de los mismos a Domingo Prieto”.

Sobre cómo recibía estos y otros dineros que investiga la Fiscalía, Torrealba confesó lo siguiente:

“Comenzó con solicitudes de dinero puntuales y esporádicas que efectué a Domingo Prieto, a quien le pedí que obtuviera dineros de Vita Deportes, con la finalidad de cubrir gastos en los eventos de los Vitas y otras actividades de representación comunal. Mas adelante, me enteré de que se habrían obtenido dineros también de otros Vitas o del Consejo Local de Deportes. En concreto creo que la primera solicitud de dinero debió haber sido en el año 2014″, detalló.

Y luego confesó haber utilizado parte de los dineros con fines personales, otros para actividades municipales propiamente tal.“No tengo claro cuanto fue el monto, pues el tiempo me impide recordarlo con precisión, y además que posteriormente, como señalaré más adelante, se incrementaron en el tiempo”, añadió.

También reconoció que parte de los dineros que recibió fueron depositados en sus cuentas bancarias, luego de recibirlos en efectivo, donde se mezclaron con sus recursos propios. “A Domingo Prieto le solicitaba cifras inicialmente de entre 1 y 2 millones de pesos. Los dineros, tanto en un inicio como posteriormente, los recibí en efectivo”.

Eso sí, las entregas más periódicas de dinero comenzaron cuando ingresó a trabajar al municipio Antonia Larraín como directora de Desarrollo Comunitario (Decom), a mediados del 2018.

“Era una persona de confianza y con su ingreso a DECOM me atreví a solicitarle que coordinara ella directamente con Domingo Prieto la entrega de dineros, señalándole que debía entregármelos directamente a mí. Las sumas que recibí bordeaban los 2 o 3 millones de pesos, y en ocasiones efectivamente pudieron haber llegado a los 5 millones de pesos. Ese dinero se me entregaba en un sobre en mi oficina de la Municipalidad. Es importante mencionar que los sobres no tuvieron una periodicidad mensual, pero si hubo meses en que no recibí sobres y otros que recibí más de una vez”, deslizó.

Finalmente, Torrealba reconoció que los depósitos de dineros en efectivo los realizaban los choferes personales de la Municipalidad de Vitacura.