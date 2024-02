¿Qué es el “sleep divorce”? La tendencia que está separando de dormitorio a las parejas

En la actualidad existen muchos casos que reportan que para parejas que viven juntos, tener piezas separadas ha mejorado sus relaciones. A esta tendencia se le llama “sleep divorce”.

Esto nació porque las personas afirmaron que no disfrutan dormir con sus parejas. Dormir juntos les provoca insomnio, molestias o dolores de cabeza, quizás por sonidos como los ronquidos, movimientos inesperados a mitad de la noche o incluso olores no deseados.

La estrella de Hollywood Cameron Díaz hizo noticia el 2023 al contar en el podcast Lipstick on the Rim que tanto ella como su marido han decidido dormir en piezas separadas. “Yo creo que debemos normalizar los dormitorios separados”, añadió.

Stephanie Collier, psiquiatra de McLean Hospital, especialista en salud mental en conversación con BBC Mundo, afirmó que “el divorcio del sueño suele ser algo que, inicialmente, se hace temporalmente. Pero luego las parejas se dan cuenta de que en realidad duermen mejor cuando están solos”.

¿Cuáles son sus ventajas?

“La principal ventaja es que pueden desarrollar un sueño regular y profundo. Y dormir bien es fundamental para el bienestar general”, dice Stephanie Collier en BBC Mundo. “Si una persona no logra conciliar el sueño, eso afecta todo, desde su inmunidad hasta su funcionamiento corporal. Además, te enojas más rápido y no eres tan paciente. Puedes incluso desarrollar algún tipo de depresión”, agrega. La psiquiatra asegura que también puede ayudar a mantener una relación de pareja “más sana” porque al no descansar bien, pueden estar más irritables y por ende discutir más.