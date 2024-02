El fenómeno que se tomó el fútbol americano: Taylor Swift, la gran ganadora del Super Bowl

Año a año se realiza el Super Bowl en Estados Unidos, la final del fútbol americano en ese país, uno de los eventos con más espectadores del mundo.

Por lo general las cámaras que transmiten el Super Bowl están pendientes gran parte del partido, lo importante de la noche. Los focos están puestos en los quarterbacks de cada equipo y de sus entrenadores. Pero este año, uno de los jugadores fue el que más recibió las miradas del mundo: Travis Kelce.

El “tight end” de los Kansas City Chiefs se enfrentaba junto a su equipo a los San Francisco 49ers. Sin embargo, las noticias sobre Kelce han estado últimamente fuera de la cancha para él, ya que su noviazgo con la exitosísima cantante norteamericana, Taylor Swift ha acaparado todas las miradas.

Llevan tiempo saliendo, y la intérprete de Blank Space lo ha acompañado constantemente en sus partidos en los diferentes estadios alrededor de Estados Unidos, con todas las cámaras pendientes de cada uno de sus movimientos en las gradas.

Y no fue la excepción. Taylor Swift viajo horas desde Japón para alcanzar a llegar al estadio en Las Vegas para apoyar a su novio Travis Kelce. Su llegada, fue tema a nivel mundial, incluso con las casas de apuestas habilitando la opción de apostar si es que la cantante llegaba o no al Allegiant Stadium, en Nevada. Las más obstinadas, apostaban a una pedida de matrimonio por parte de Kelce a Swift luego del partido (que no, no pasó).

Una vez instalada en el palco ultra exclusivo en el que se encontraba, se sentó a disfrutar del partido con la familia de Kelce, sus padres y algunos amigos como Miles Teller y Lana del Rey.

Beyoncé, Bad Bunny, Jay-Z, Lady Gaga, Paul Rudd, LeBron James y Justin Bieber fueron algunas de las celebridades que estaban en los asientos del estadio. Pero ninguno se llevó tanta atención como Taylor Swift.

Ni siquiera Usher, que acompañado de Alicia Keys, HER, will.i.am, Jermaine Dupri, Lil Jon later y Ludacris como sus invitados, logró ser tanto el centro de atención como lo fue la exitosa ganadora del Álbum del Año en los Grammy.

Y es que el fenómeno ‘swiftie‘, de la mano con el deporte rey de EE.UU. ha incrementado los ingresos de la NF, de maneras aún incalculables. El fútbol americanos se volcó hacia un público completamente nuevo, y se espera que haya sido uno de los partidos más vistos de la historia.

De acuerdo a algunas consultoras de marketing en Estados Unidos, el impacto del noviazgo de Swift con Kelce ha traído algo así como 350 millones de dólares adicionales para los Chiefs y la NFL.

Al final del partido que ganaron los Chiefs por 25 a 22 (que a muchos no les importó) Swift por supuesto pudo ingresar al terreno de juego. Fue el momento en que ambos se besaron, tal cuento de hadas, y cantaron juntos, celebrando la victoria del equipo de Kelce.

Pero a pesar de la victoria de los de Kansas por tres puntos, Taylor Swift se convirtió en la gran ganadora del Super Bowl ya que el mundo que disfrutó de este espectáculo (uno de los más lucrativos por segundo de televisión) se hacía una pregunta en común: ¿Qué estará haciendo Taylor en el estadio?.