Jorge Roa: Lo que se sabe sobre la muerte del alcalde de Florida

Este lunes se confirmó que el alcalde Jorge Roa, de Florida, de la Región del Bio Bío, se quitó la vida.

María Carolina Inostroza, presidenta regional de la Democracia Cristiana, en conversación con Bio Bio apuntó que “luego de producir un accidente de tránsito donde él estuvo involucrado, él había anunciado por redes sociales y algunos medios que él iba a renunciar a su cargo de alcalde” y que “nos acabamos de enterar que se quitó la vida en su domicilio en la comuna de Florida”.

El accidente

El sábado, el alcalde impactó su vehículo contra la reja de dos viviendas. Se le realizó el examen respiratorio de intoxilyzer, y arrojó 1.27 gramos por litro de sangre, por lo que se encontraba en estado de ebriedad. La Fiscalía Local de Tomé instruyó que el detenido quede en libertad, apercibido del Art. 26° del Código Procesal Penal y en espera de citación por parte de la Fiscalía Local.

El mensaje por redes sociales del alcalde de Florida, Jorge Roa, previo a su deceso

Previo a conocerse sobre su deceso, Jorge Roa emitió un mensaje a través de su cuenta de Facebook, donde se refirió al accidente que protagonizó el pasado sábado. Detalló que había cometido “un tremendo error y como autoridad comunal debo pagar y dar cuenta de ello“. Añadió que “hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso, y no estaba bien ni física ni psicológicamente, poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza”. El alcalde además señaló que “no tengo autoridad moral para seguir en mi cargo, me juzgó y condenó mi familia”.

Acerca de él

Jorge Roa había cumplido 68 años el pasado enero, estaba casado y tenía dos hijos. Era profesor de Educación Básica, especialista en Administración Educacional y Magíster en Gestión y Administración Educacional.

El año 2004 fue elegido Concejal de Florida, siendo reelegido el año 2008 por un nuevo periodo, completando así ocho años en esta labor. Posteriormente, Roa llegó a la alcaldía, y al momento del accidente, cumplía su tercer periodo consecutivo en el cargo. De acuerdo a la normativa vigente, era el último periodo que podría cumplir, sin posibilidad de repostularse para las elecciones municipales de este 2024.