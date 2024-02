“El sueño imposible”: El momento en que sonó la emotiva canción durante el funeral del expresidente Piñera

Uno de los momentos más emotivos del funeral de Estado del expresidente Piñera ocurrió en el Parque del Recuerdo. La popular canción “El sueño imposible” del famosísimo musical de Broadway ‘El hombre de La Mancha’ fue la canción escogida por la familia del difunto exmandatario para darle un último adiós. En el Parque del Recuerdo, en la comuna de Huechuraba, se realizó esta ceremonia. La canción fue interpretado por un cantante lírico, acompañado de una pequeña orquesta. “El sueño imposible” fue elegido para el funeral de Sebastián Piñera, ya que su misma familia contaba que era una de sus canciones favoritas, y además, la citó en varias de sus entrevistas. Segundos antes de comenzar la canción, una de las familiares del empresario relató a los presentes: “Creo que varias veces lo escuché a él diciendo ‘yo sé que, si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar de mi vida el final'”.

Esta es la letra:

Soñar, lo imposible soñar

Vencer al invicto rival

Sufrir el dolor insufrible

Morir por un noble ideal

Saber enmendar el error

Amar con pureza y bondad

Creer en un sueño imposible

Con fe una estrella alcanzar

Ese es mi afán, y lo he de lograr

No importa el esfuerzo, no importa el lugar

Saldré a combatir y mi lema será

‘Defender la virtud, aunque deba el infierno pisar’

Porque sé que si logro ser fiel

A tan noble ideal

Dormirá mi alma en paz al llegar

El instante final

Luchar por un mundo mejor

Perseguir lo mejor que hay en ti

Llegar donde nadie ha llegado

Y soñar

Lo imposible soñar