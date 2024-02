Presidente Boric sobre Sebastián Piñera: “Durante su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable”

“Despedimos a un político, que desde sus convicciones e ideas, sirvió con amor a la patria y sirvió tenazmente para hacerla crecer y progresar”. Esas fueron las primeras palabras del presidente Gabriel Boric en el funeral de Sebastián Piñera. Un discurso esperado, considerando las diferencias que ambos políticos tuvieron a lo largo de sus múltiples interacciones, y que el mandatario enfrentó con sentido republicano.

Boric no hizo caso omiso a estas diferencias, asegurando:

“Ya llegará el momento del la evaluación histórica. De mirar las luces y sombras que tuvo como todo hombre público. Pero hoy no es ese momento”.

El presidente destacó la amplia trayectoria de su antiguo rival y eventual consejero, sentenciando:

“Fue una figura fundamental de la transición a la democracia, como político, como empresario, como senador, y sobre todo, como mandatario dos veces de nuestra República.Tuvo que enfrentar momentos dolorosos y complejos para nuestro país. Poco antes de asumir su mandato, Chile se vio sacudido por el gran terremoto de 2010, y fue su tarea enfrentar la reconstrucción. El rescate de los mineros fue producto de su decisión y coraje. Mucho mayor fue la emergencia de su segundo mandato, cuando sufrimos la pandemia de COVID-19. Todos estos desafíos los enfrentó con liderazgo y con audacia”.

El presidente Boric también apuntó al rol que cumplió Sebastián Piñera en la transformación política de su propio sector en democracia, aseverando:

“Abrió camino a una derecha moderna, democrática, liberal, abierta al diálogo y al bien superior de Chile. En momentos de alta polarización política, estos valores siguen siendo necesarios para que nuestro país siga creciendo”.

El mandatario hizo hincapié en que, pese a las legítimas diferencias y la falta de cercanía, Piñera siempre estuvo dispuesto a tenderle una mano:

“No lo conocí de cerca. Teníamos una importante diferencia de edad. También formaciones e intereses distintos. Pero compartimos mucho como presidentes de la República. Reconozco que nunca se negó a prestar ayuda y consejo cuando lo necesité”.

Prosiguió explicando:

“Lo hizo, por ejemplo, en la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar, cuando intentó que su sector se adhiriera a un nuevo acuerdo por la paz. No resultó, pero nunca olvidaré que estampó su firma en el acuerdo por la democracia… Aprecio también su consejo y colaboración frente a diferentes tragedias que ha enfrentado nuestra patria, como la que enluta a Valparaíso”.

En ese sentido, hizo un llamado a la unidad política pese a las diferencias sectoriales:

“Sebastián Piñera fue un hombre que siempre puso a Chile por delante. Nunca se dejó llevar por el fanatismo ni el rencor. Todos quienes estamos en política debiéramos tomar nota de estas virtudes”.

No obstante, reconoció plenamente las discrepancias que los separaron, pese a también apuntar que admiró sus convicciones democráticas:

“En estos días, algunos han recordado que fuimos adversarios políticos. Es cierto. Él tuvo un estilo de ejercer la autoridad que no es el mío. Defendió ideas diferentes a las de mi sector. Y tuvo una interpretación diferente del Estallido Social que la mía, y actuó de forma distinta a lo que yo querría, pero actuó siempre bajo los mecanismos de la democracia”.

En ese sentido agregó una frase que podría ser interpretada como un ‘mea culpa’:

“Durante su gobierno, y como ha pasado en otras ocasiones, las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello, y todos deberíamos hacerlo”.

Así mismo aclaró que:

“Reconocer a Sebastián Piñera como presidente y humano y político no significa adherir a sus ideas… Es hora de asumir los entendimientos no como el triunfo de unos sobre otros sino que como el camino necesario para avanzar en un mundo complejo y lleno de incertidumbres, y poniendo el bien de la patria por delante de nuestras discrepancias”.

Sobre las lecciones que se pueden sacar de su vida y el legado que deja, el presidente Gabriel Boric dijo:

“Creo que Sebastián Piñera no pediría que lo endiosen, sino que combatan siempre la conformidad y la inercia. Reivindicar el legado de Sebastián Piñera es reivindicar los acuerdos. Repito hoy lo que dije apenas supimos la noticia: Sebastián Piñera fue un demócrata desde primera hora”.

Finalmente respetó sus convicciones y señaló:

“Como parlamentario fui opositor al presidente Piñera. No me arrepiento, porque así funciona la democracia. Pero ocupar el sillón de O’Higgins me ha permitido comprenderlo mejor”.