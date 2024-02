Cosena: Qué es, para qué sirve y por qué lo convoca el presidente Boric

Este jueves, el presidente Gabriel Boric anunció la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), en medio de la crisis de seguridad que vive Chile.

En medio de una actividad que se realizó en la región Metropolitana, donde anunció el fortalecimiento del plan Calles Sin Violencia, el presidente adelantó la acción que tomará La Moneda.

“He decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, para el próximo lunes a primera hora. Esto, poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica, que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá contar con dotación militar en lugares críticos donde hay que reforzar la acción de las policías”, señaló el mandatario.

El presidente Boric agregó que: “Así se lo comuniqué a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, al ministro Elizalde, a la contralora y a los presidentes de las Cámaras del Congreso. No queremos convertirnos en otros países de la región, hay una amenaza clara. Acá no minimizamos ni un segundo la sensación de inseguridad, sino que no solo nos preocupamos, sino que nos ocupamos”.

¿Qué es el Cosena?

Creado con la Constitución de 1980 en medio de la dictadura, el Consejo de Seguridad Nacional es un organismo encargado de asesorar al Presidente de la República en materias de vinculadas a la seguridad nacional.

Se encuentra regulado en principio en el Capítulo XII de la Constitución Política, pero originalmente en sus inicios podía autoconvocarse por dos de sus miembros con atribuciones como “hacer presente al Presidente de la República, al Congreso Nacional o al Tribunal Constitucional, su opinión frente a algún hecho, acto o materia que, a su juicio, atente gravemente en contra las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional”.

Con el retorno de la democracia, fue reformado en 2005 durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos Escobar. En esa ocasión se convirtió al organismo en un mero asesor, pudiendo ser convocado única y exclusivamente por el presidente de la República, y para poder llegar a un acuerdo, se requiere como quórum la mayoría absoluta de sus miembros.

¿Quiénes integran el Cosena?

El Consejo de Seguridad Nacional es integrado por el presidente o presidenta del Senado, el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados, el presidente o presidenta de la Corte Suprema, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el contralor general de la República.