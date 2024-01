¿Cómo proteger a tu mascota frente a las altas temperaturas?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que los termómetros tendrán un ascenso paulatino durante los próximos días, superando los 35 grados, lo que representaría la primera ola de calor de este año en el país. El fenómeno abarcaría desde la Región de Coquimbo hasta el Biobío. En esa línea, las zonas más afectadas serán los sectores precordilleranos de la Región de Valparaíso y Metropolitana, con un pronóstico de 38 y 37 grados Celsius para el 20 de enero, respectivamente.

Este verano no te olvides de tu mascota, ya que no solo los humanos deben cuidarse de las consecuencias de las altas temperaturas.

En conversación con Radio Infinita, Milenko Ullrich, médico Veterinario y director de crianza Kennel Club de Chile, recalcó la importancia de no cortarle el pelo a sus mascotas. “El pelo es un aislante tanto para el frío como para el calor, es muy peligroso que un perro sin pelo esté expuesto al sol y al calor, puede sufrir quemaduras”. Añadió que a los canes también se les pone bloqueador solar, sobre todo en la nariz o en los oídos.

Recomendó también, una manera de saber cuándo es un buen momento de pasear a tu mascota, y cuándo no. “Los tutores pongan su palma de la mano en el cemento y si lo puede soportar por cinco segundos, no hay problema”. Mencionó que existe el calzado para perros y recomendó también las piscinas para perros, siempre y cuando cumplan con las medidas de seguridad, que no sea muy honda y que esté en la sombra, idealmente de árboles por que es más fresca.

Formas de cuidar a las mascotas del calor

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales recomienda seguir los siguientes consejos para cuidar a las mascotas del calor:

Brindarles a las mascotas abundante agua fresca durante el día. Tenerles un lugar con sombra para que puedan protegerse del sol, así como también no ejercitarlas tanto cuando haga calor. Nunca dejar a los animales solos en un vehículo estacionado. No dejar a las mascotas sin supervisión alrededor de una piscina. En caso que un animal se meta a la piscina o mar, este después se debe enjuagar para así eliminar el cloro o sal de su pelaje, así como también se tiene que evitar que las mascotas beban el agua de los lugares mencionados. Las ventanas abiertas sin malla pueden presentar un peligro real para las mascotas, por lo que, en caso de no tener esta medida de seguridad, se recomienda mantenerlas cerradas. Se les puede cortar el pelo a los animales, pero no afeitarlos, ya que las capas de pelaje son las que protegen a las mascotas del calor y las quemaduras solares. Cepillar a los gatos con más frecuencia puede prevenir problemas con el calor excesivo. En caso de haber altas temperaturas, los perros o gatos no deben estar por mucho tiempo en la calle, ya que las almohadillas de sus patas pueden quemarse.

¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor en los animales?

Las mascotas que presentan las siguientes señales, de acuerdo con la Humane Society de los Estados Unidos, pueden estar experimentando un golpe de calor si tienen algunos de estos síntomas:

Jadeos intensos.

Ojos cansados.

Latidos cardíacos rápidos.

Dificultad para respirar.

Sed excesiva.

Letargo.

Fiebre.

Mareos.

Falta de coordinación.

Abundante saliva.

Vómitos.

Lengua de color rojo intenso o morado.

Convulsiones.

Pérdida del conocimiento.

Se responsable, ¡cuídate a ti y a tu mascota del calor y disfruten el verano!