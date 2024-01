Festival del Huaso de Olmué 2024: fechas, artistas y polémicas

Este 18 de enero comenzará el Festival del Huaso de Olmué, que tendrá a cantantes y humoristas como parte de la oferta para el público. Esta versión número 53 del encuentro se extenderá por cuatro noches, los días jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de enero, y contará con la animación de Ivette Vergara y Eduardo Fuentes.

La transmisión del evento se podrá ver en televisión abierta, a través de las pantallas de TVN. Además, lo trasmitirá la señal internacional de TV Chile.

En caso de querer asistir al Festival del Huaso de Olmué 2024, todavía quedan entradas disponibles a través de Puntoticket, en donde los precios van desde los $35.000 hasta los $84.000, incluyendo el cargo por servicio.

Artistas confirmados para el Festival del Huaso de Olmué 2024

Estos son los artistas confirmados para las cuatro noches del festival que se desarrollará en el anfiteatro del Parque El Patagual.

Jueves 18 de enero

Obertura Ballet Pasión y Danza Deportiva

Luciano Pereyra

Vicho Viciani

Princesa Alba

Viernes 19 de enero

Obertura Maihuén de Los Ángeles

Denise Rosenthal

Monse Jerez

GLUP!

Sábado 20 de enero

Obertura Grupo Ankaly

Damas Gratis

Coronel Valverde

Tomo Como Rey

Domingo 21 de enero

Obertura Campeones Nacionales de Cueca

Puma Rodríguez

Cebolla y Bodoque

Inti Illimani y la Orquesta Huambaly

Polémica por narco cultura

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, celebró la decisión del directorio de TVN de pedir a la organización del Festival de Viña del Mar 2024 que baje la presentación de Peso Pluma. Luego, apuntó contra Damas Gratis, por su presencia en el evento que se realiza este fin de semana. A través de su cuenta de X, solicitó a TVN sacar de la parrilla al grupo argentino de cumbia villera por una supuesta apología a la violencia en sus letras. “Los recursos de todos los chilenos no pueden ser neutrales en estos temas, y menos financiar la cultura de la muerte y de la violencia que mata y amenaza día a día en nuestro país”. Indicó también que ““esto debe ser una política permanente del canal y de cualquier organismo público, comenzando por también cancelar la presentación de Damas Gratis en Olmué”.

Por el momento, desde el canal de televisión no se han referido al tema, por su parte el alcalde de Olmué, Jorge Jil, al ser consultado en conversación con BioBio por el tema dijo no saber quién es Carter. Por otro lado, el representante del grupo, Jorge Toro, señaló en conversación con La Tercera que “no nos preocupa mayormente. Damas Gratis es un artista con gran trascendencia en Chile y la música latinoamericana”.