Formalización Cathy Barriga: El contenido de los controversiales audios que involucran a la exalcaldesa

En medio de la formalización en contra Cathy Barriga, se expuso un audio de Camila Cornejo, quién fue la jefa de comunicaciones de la exalcaldesa, donde le indicaba a funcionarios municipales crearse cuentas falsas de Twitter, hoy conocido como X, para divulgar fake news sobre el concejal Ariel Ramos.

Al escuchar los audios se pueden apreciar las indicaciones de Cornejo, quién buscaba que caiga Ramos, porque constantemente rechazaba los presupuestos que quería Cathy Barriga. “Es importante que todos tengamos Twitter falso, no es necesario que pongan nombres (…) Inventémosle hueon (sic), Ramos curado, Ramos drogado, así, pesados, duros. Inventen que lo pillaron drogado, que es mentiroso, que le encanta la tele. Hay que ser agresivos con él, da lo mismo”.

La jefa de comunicaciones de Cathy Barriga envió este mensaje en el año 2020. Tras esto, se dijo en la audiencia, comenzaron los ataques de odios contra concejales que eran contrarios a la figura asociada a la UDI.

Por su parte, Ariel Ramos, se lamentó en Instagram diciendo que “en la audiencia de formalización de Cathy Barriga reproducen audios donde quedan en evidencia acciones concertadas para afectar mi imagen pública a costa de mentiras. Meterse con la familia Barriga-Lavín y la UDI cuesta caro. No puedo dejar de sentir orgullo por la gran lucha que dimos junto a otras concejalías y mis compañer@s del Partido Comunista. Vale la pena luchar, ahora y siempre”.

Por otro lado, también se divulgó un audio de Sebastián Báez, uno de los exfuncionarios y del círculo de confianza de Barriga, quién le recomienda al director jurídico de aquel entonces no usar conceptos como déficit o ilegal. “Si la jefa escribe en monosílabos, usted también debe responder lo más escueto posible y no escriba cosas como ‘déficit’ o ‘ilegal’, porque son cosas que nosotros no vemos. Hay que cambiar esos conceptos. Hay una reducción de ingresos, pero no hablemos de ‘déficit’ porque después la gente empieza a hablar. Y si la jefa le responde de manera más corta, usted también. Espero que lo entienda bien, son recomendaciones para seguir trabajando igual de bien”.

Cathy Barriga arriesga prisión preventiva

Cathy Barriga está siendo formalizada por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco por un monto cercano a los $31 mil millones.

Concretamente, en la audiencia de levantamiento de cargos se expuso los “actos que generaron perjuicio fiscal”. Dentro de esta lista, dos ítems fueron los más controversiales:

Fraude CDP: $30.622.935.635

Monsalve: $101.003.072

Collares: $17.850.00

Peluches: $54.978.000

Materiales 2020 CODECUC: $22.517.562

Materiales 2019 CODECUC: $144.564.366

Por ello, el Ministerio Público solicitará la medida cautelar de prisión preventiva para la exalcaldesa.

El proceso de formalización se reanudará en una jornada más, el 18 de enero, donde se espera que el juez, Hugo Salgado, resuelva respecto a la petición de las medidas cautelares.