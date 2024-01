Peso Pluma: Las letras en donde el cantante hace referencia a la narcocultura que generan cuestionamientos por su participación en Viña

La presencia del artista mexicano, Peso Pluma, en el Festival de Viña 2024, causó polémica toda la semana.

“Peso Pluma en Viña: A veces hay que escuchar la voz del narco” fue bautizada la columna de opinión de Alberto Mayol, donde criticó la participación del cantante mexicano. El texto, alude a que el joven artista hace apología a la cultura del narcotráfico y las drogas, en un momento especialmente complicado para nuestro país.

Lo que más ha causado polémica, son sus letras, donde hace apología tanto al narcotráfico, a los asesinatos y las drogas como el famoso “tussi”.

Estas son algunas de ellas:

Las Morras” Peso Pluma ft Blessd

“Las morras me besan, pues las vuelvo locas a todas Se besan, ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que es rosa Y sigo bendecido, con lo mío en el camino, oh”

En una referencia al “polvo que es rosa”, el cantante se refiere a la droga sintética “tussi”.

“Gavilán II” Tito Double P

A mí me gusta chambear Y si la orden es matar Esa no se cuestiona

Además de mencionar a la familia Guzmán, conocida en todo el mundo por ser los mayores narcos de la historia de México, quienes comandaron el Cartel de Sinaloa, también hace referencia al cartel de “Los Chapitos”

“El Gavilán” Tony Aguirre y Peso Pluma

Pa’ chambear con don Iván

Soy de la gente del Chapo Guzmán

No me muevan que me puedo enojar

Me les presento, soy El Gavilán