Peso Pluma: La polémica por la presencia del artista mexicano en el Festival de Viña

La presencia del cantante mexicano “Peso Pluma” en el Festival de Viña, se ha tomado la discusión pública durante las últimas jornadas.

En noviembre pasado, el artista mexicano, fue confirmado junto al humorista Alex Ortíz y María Becerra para cerrar el Festival de Viña 2024, la noche del 1 de marzo.

Pero tras una columna de Alberto Mayol, sociólogo y excandidato presidencial del Frente Amplio, el debate sobre la presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña, se puso en tela de juicio.

“Peso Pluma en Viña: A veces hay que escuchar la voz del narco” fue bautizada la columna de opinión de Alberto Mayol, donde criticó la participación del cantante mexicano. El texto, alude a que el joven artista hace apología a la cultura del narcotráfico y las drogas, en un momento especialmente complicado para nuestro país.

“Estamos hablando de un evento que está ocurriendo en un patrimonio del Estado, en un lugar que es del Estado, con un dueño de todos los símbolos, de la marca del Festival de Viña del Mar, que es el Estado de Chile a través del municipio. Se transmite por Televisión Nacional de Chile, que es el canal del Estado de Chile. Todos esos son recursos públicos”, expresa parte de su columna.

El texto causó gran repercusión, al punto de que el debate se ampliara sobre una eventual salida de Peso Pluma de la parilla del Festival de Viña, a poco más de un mes de su debut.

¿Quién es Peso Pluma?

Hassan Kabande Laija, verdadero nombre del cantante de 24 años, es uno de los artistas más reconocidos actualmente en el mundo de la música, por sus ‘corridos tumbaos’, que se han hecho populares en todo el mundo. Fue incluso citado por Barack Obama, ya que una de sus canciones fue elegida la mejor de 2023. Tuvo además, un concurrido show en Movistar Arena y es el quinto artista más escuchado en Spotify.

Sus controvertidas letras

Lo que más ha causado polémica, son sus letras, donde hace apología tanto al narcotráfico, a los asesinatos y las drogas como el famoso “tussi”.

Estas son algunas de ellas:

Las Morras” Peso Pluma ft Blessd

“Las morras me besan, pues las vuelvo locas a todas

Se besan, ellas bailan y se alborotan

No ocupan flores, solo un polvo que es rosa

Y sigo bendecido, con lo mío en el camino, oh”

En una referencia al “polvo que es rosa”, el cantante se refiere a la droga sintética “tussi”.

“Gavilán II” Tito Double P

A mí me gusta chambear

Y si la orden es matar

Esa no se cuestiona ——— Y esos que se portan mal

Aquí no hay chanza de hablar

Los echo pa’ la fosa Traigo puro ex militar

Y comando un gentillal por mi zona Y sin tanto fantochear

Dependo de los Guzmán

Afirmativa la copia Un blindaje artesanal

Un tabaco pa’l rеlax y un lavado

De calzado militar

Dos pistolas y un SCAR

Visito a los amarrados

Además de mencionar a la familia Guzmán, conocida en todo el mundo por ser los mayores narcos de la historia de México, quienes comandaron el Cartel de Sinaloa, también hace referencia al cartel de “Los Chapitos”

“El Gavilán” Tony Aguirre y Peso Pluma

Pa’ chambear con don Iván

Soy de la gente del Chapo Guzmán

No me muevan que me puedo enojar

Me les presento, soy El Gavilán

Tras la columna de Mayol, la polémica se encendió. Por ejemplo, el concejal René Lues, envió una misiva a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, para solicitar que en el evento viñamarino no se promueva “este género de música y las canciones ligadas al narco”.

El presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, informó que conversaron con el director ejecutivo del canal, para que se corroboren o no antecedentes que vienen de al columna de Mayol. “Para que, en consecuencia, una vez que se tenga esa respuesta, lo más probable es que converse con el directorio del canal. No quiero adelantarme a nada, pero para mí no es indiferente la opinión del columnista”, dijo Vidal.

Este jueves y viernes, el directorio de TVN, en conjunto con Canal 13, que es el otro canal de televisión que cuenta con los derechos del Festival de Viña, se reúnen para poder abordar la polémica participación del artista mexicano en el Festival de Música más importante de América Latina.