Recomendaciones para ir a votar durante este plebiscito constitucional

Este domingo 17 de diciembre se vivirá una nueva jornada electoral, donde los ciudadanos deberán decidir el futuro de la propuesta de nueva Constitución. Este proceso eleccionario tiene las mismas características de las realizadas durante los últimos años, siendo una de ellas es la obligatoriedad del sufragio, la que quedó establecida por ley., por lo que las personas que no asistan a los locales de votación a cumplir con su deber se expondrán a recibir fuertes multas, que van entre los $128.432 y $513.728 mil.

Ese día se adoptarán diversas medidas para que las personas puedan asistir a sus locales de votación de manera tranquila y todo se desarrolle de la manera más eficiente y expedita posible. Aquí te dejamos algunas recomendaciones para ese día:

Votación

Cada persona recibirá una cédula electoral con la pregunta y las opciones planteadas anteriormente. Bajo la interrogante “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?” habrá dos rayas horizontales, donde la primera tendrá en su parte inferior la expresión “A favor” y la segunda raya, ubicada al lado derecho, tendrá la expresión “En contra”.

Acércate a tu Mesa Receptora de Sufragios el día 17 de diciembre.

Los vocales te solicitarán tu documento de identidad y deberás firmar el padrón electoral. Recuerda firmar en el casillero que te corresponde.

En la mesa te entregarán una papeleta de color blanco.

Acércate a la cámara secreta sin acompañante, ya que el voto es secreto.

Marca una sola preferencia (en caso de marcar dos, el voto será declarado nulo).

Dobla tu voto antes de salir de la cámara secreta y ciérralo con el sello adhesivo del Servel.

Entrega el voto doblado y sellado al presidente de tu mesa.

El presidente de tu mesa cortará el talón de la cédula electoral y te la devolverá.

Deposita el voto en la urna y recupera tu cédula de identidad o pasaporte.

Es importante destacar que es posible votar con la cédula de identidad o pasaporte vencido desde el 1 de enero de 2020.

Transporte

El gobierno anunció que para el próximo domingo 17 de diciembre se aplicará gratuidad en Metro de Santiago y EFE, así como en 2.642 servicios en regiones, de los cuales 1.641 serán especiales para zonas aisladas y rurales.

Es importante destacar que, para esa jornada, los horarios de funcionamiento serán a partir de las 07:00 de la mañana, y los usuarios deberán llevar su tarjeta Bip! para validar el costo cero.

Clima

El país está enfrentando una ola de calor, lo que provocó que se levantara la alerta roja en la Provincia de Marga Marga por los incendios forestales que actualmente se encuentran contenidos y que afectaron a las comunas de Villa Alemana y Limache. Hasta el momento, 33,3 hectáreas han sido afectadas en el incendio denominado “El Rincón 2″ en Villa Alemana, el que hasta el momento se encuentra contenido.

Por otro lado, un informe publicado por Meteored, reveló que “Chile ostenta el tercer puesto en Sudamérica con el mayor incremento relativo de muertes asociadas a las temperaturas máximas extremas”.

Es importante destacar que los análisis estuvieron centrados en comparaciones entre los periodos de 2000-2004 y 2017-2021.

Es por ello, que Doctor Luis Herrada, Jefe del Servicio de Urgencia de Clínica Universidad de los Andes, entregó algunas recomendaciones para prevenir problemas de deshidratación y los asociados a los “golpes de calor”. “En adultos mayores y niños, lo mejor es ir a votar temprano, en el periodo no más allá de las 11:00 AM, pero si no pueden asistir durante ese horario y se enfrenta a las altas temperaturas, lo recomendable es usar protección como gorros, gafas, ropa blanca y mantenerse bien hidratado”.