¿Quién es Luis Castillo?: El indultado por el presidente Boric que está involucrado en presunto secuestro

Luis Castillo fue detenido esta jornada por estar presuntamente involucrado en un secuestro en Copiapó.

El 3o de diciembre del año 2022, el presidente Gabriel Boric ordenó un indulto a once personas detenidas en el marco del Estallido Social. Un compromiso de campaña que el Presidente de la República quiso materializar.

En ese entonces se trató de Bastián Olguín Rivera (31 años), Jordano Santander Riquelme (38 años), Felipe Santana Torres (22 años), Cristián Cayupán Queupil (30 años), Francisco Hernández Riquelme (23 años), Bastián Campos Gaete (22 años), Sebastián Montenegro Coo (25 años), Claudio Romero Domínguez (21 años), Brandon Rojas Cornejo (22 años) y Castillo Opazo (37 años).

¿Quién es Luis Castillo y por qué es noticia?

“Soy Luis Castillo, preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad. Nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme, fuerte, hermanos míos. Y hago ese llamado a que salgan de las trincheras, a que sigan luchando, hermanos. No bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos, que no claudiquen”.

Con estas palabras Luis Castillo contaba que obtuvo su libertad mediante el indulto presidencial otorgado en diciembre pasado. Este abandonó la cárcel de Copiapó donde fue trasladado horas antes de recibir el indulto desde La Serena.

A casi un año de haber recibido este beneficio por parte del mandatario, Castillo fue detenido este jueves por estar presuntamente involucrado en un secuestro.

Desde La Moneda señalaron que “hay un delito, en principio es un delito de secuestro, hay algunas personas detenidas y la información preliminar que tenemos es que una de las personas detenidas podría ser una persona que está vinculada a las personas detenidas en el marco del estallido social. No quiero confirmárselo en un 100%, pero esa es la información preliminar de la que dispongo”.

En el marco de las manifestaciones durante el Estallido Social del 18 de octubre, Castillo fue detenido y juzgado en calidad de autor de ataque al Registro Civil de Copiapó y a otros puntos de la ciudad. Se cuentan la empresa Aguas Chañar, a Farmacias Ahumada, al instituto Inacap, a la compraventa de automóviles Salfa.

Por esto fue condenado a un total de cuatro años de cárcel por un total de seis delitos de desórdenes públicos, tres de daños simples, cuatro de robo en lugar habitado y un delito de daño calificado. Sin embargo, contaba con prontuario, ya que tenía cuatro condenas: hurto simple (2005), lesiones menos graves (2006) y dos por robo, una en 2007 y la otra en 2017.

Registra un total de 16 arrestos por parte de Carabineros: tres veces por desórdenes, dos por desacato, una por robo con violencia, cuatro veces por hurto, una por amenazas, una por robo con intimidación, dos por consumo de alcohol en la vía pública, una por ebriedad y una por violencia intrafamiliar contra una mujer .

Según el informe de Gendarmería elaborado a su respecto, este tenía “riesgo de reincidencia muy alto”. Se advertía que tenía “amplio compromiso delictual”. En un informe elaborado en noviembre de 2022, se indicaba que durante su estadía en la cárcel mantuvo situaciones conflictivas con sus pares.

“Esto es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Creo que tenemos que sanar estas heridas. Estos son jóvenes que no son delincuentes y es un compromiso personal que yo tenía. Son decisiones complejas, pero las asumo”, dijo Boric al indultar a Castillo y otras diez personas.