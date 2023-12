La historia del CAE, el polémico crédito que el gobierno prometió eliminar

Las palabras del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, reabrieron un debate que había bajado su perfil en la discusión pública. En conversación con Radio ADN, Orellana aseguró que el gobierno no se ha olvidado de su iniciativa de eliminar el Crédito Con Aval del Estado, y que presentarán un proyecto para ello antes de la próxima discusión presupuestaria. Inmediatamente, el ministro de Hacienda Mario Marcel y el secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, matizaron esta información, asegurando que esto no podría significar una condonación total de la deuda ya que Chile no tiene los recursos fiscales para hacerlo.

En ‘Ahora Es Cuando’, Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic revisaron la historia del conocido CAE, aprobado durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos para facilitar el acceso a la educación superior de miles de personas.

“Era una economía mucho más chica de lo que tenemos hoy, y que te prestaran plata costaba. Por eso, la tasa de interés era muy alta… Esa tasa se convirtió en una bomba de tiempo” recuerda Cony Stipicic, que de todos modos apunta que el CAE fue ampliamente aplaudido por la población en su momento.

Fue en el 2011 que las protestas estudiantiles hicieron que el ministerio de Educación, entonces liderado por Harald Beyer, acordó con una comisión una serie de medidas para mitigar los efectos más duros del CAE ¿Qué ha pasado desde entonces? Te lo dejamos en el resumen que hacen los conductores de nuestro programa de la mañana.