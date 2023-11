100 Indecisos: Las posturas y momentos que marcaron el primer capítulo de la nueva temporada

Este domingo se emitió el primer capítulo del programa de Mega “100 Indecisos”, en el cual un grupo de personas que aún no han decidido su postura A Favor o En Contra de la propuesta de Nueva Constitución, buscan definir su votación tras escuchar el debate entre los invitados ante diversas preguntas de los interpeladores.

El espacio es conducido nuevamente por Juan Manuel Astorga, y cuenta con la participación de los interpeladores José Antonio Neme, Andrea Arístegui y Cony Stipicic, todos de Radio Infinita.

Al inicio de la emisión, con la información que cada uno contaba hasta ese momento, el 58% de los asistentes tenía la intención de votar por la opción En Contra, mientras que el 42% pensaba hacerlo por el A Favor.

En este primer episodio, la senadora Ximena Rincón y la abogada y exintegrante de la comisión de expertos que redactó el anteproyecto de la Nueva Constitución, Natalia González, representaron a la opción A Favor.

En tanto, por la alternativa En Contra estuvieron el exministro Francisco Vidal y la abogada Antonia Rivas, quien también fue redactora del anteproyecto constitucional.

Los principales puntos de debate

Migración

El primer tema de debate en el programa fue la migración en el proyecto de nueva constitución.

Desde el equipo del “en contra” del proyecto que será plebiscitado en diciembre, el exministro y analista político, Francisco Vidal, cuestionó el contenido del texto elaborado por el Consejo Constitucional.

El ex secretario de Estado afirmó que no se debe inventar una policía fronteriza, si no que es importante un “fortalecimiento de Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas”.

#100Indecisos | Francisco Vidal del equipo "en contra" se refiere al tema migratorio en el proyecto de nueva constitución: "Para qué vamos a inventar una policía fronteriza. Hay que fortalecer a Carabineros y FF.AA" En vivo por https://t.co/r7wN21hZUP, 100.1 FM y @Mega pic.twitter.com/9oW1uVVLZA — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 26, 2023

Desde el ‘a favor’ en cambio, la abogada Natalia González, parte del Comité de Expertos del Consejo Constitucional, afirmó que la propuesta sí se hace cargo de la inmigración ilegal en nuestro país, afirmando que “hoy entran 8.000 niños de manera ilegal a Chile”.

#100Indecisos | Natalia González del equipo "a favor "se refiere al tema migratorio en el proyecto de nueva constitución: "Este proyecto sí se hace cargo de la inmigración ilegal. Hoy entran 8.000 niños de manera ilegal a Chile" En https://t.co/r7wN21hZUP, 100.1 FM y @Mega pic.twitter.com/CSHS72Q8eV — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 26, 2023

Aborto en tres causales

Probablemente uno de los momentos más tensos fue la discusión sobre cómo el texto puede afectar a la ley de aborto en tres causales.

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, del “a favor” fue enfática en señalar que el aborto en tres causales “no está en riesgo” en el proyecto de nueva Carta Magna. Además, la abogada Natalia González afirmó, luego de la interpelación de Juan Manuel Astorga, que con la nueva constitución se va a “abrir el debate para una ley de aborto sin causales”.

#100Indecisos | Ximena Rincón del #AFavor sobre aborto en tres causales: "Este tema no está en riesgo" En vivo por https://t.co/r7wN21hZUP, @Mega y el 100.1 FM pic.twitter.com/PpfJKHWD89 — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 26, 2023

En la otra vereda, la abogada Antonia Rivas por el “en contra” dejó en evidencia el riesgo que podría traer para la ley de aborto en tres causales el proyecto de Nueva Constitución. “Los consejeros republicanos nos dijeron que querían derogar la ley de aborto en tres causales. La vicepresidenta del Partido Republicano también lo dijo”, reveló.

#100Indecisos | Antonia Rivas del #EnContra sobre aborto en tres causales: "Los consejeros republicanos nos dijeron que querían derogar la ley de aborto en tres causales. La vicepresidenta del Partido Republicano también lo dijo" En https://t.co/r7wN21hZUP, @Mega y el 100.1 FM pic.twitter.com/OCHYZaXtzm — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 26, 2023

Incertidumbre y economía

El punto final a debatir en 100 indecisos, fue el tema de la incertidumbre y la economía, que nuevamente vino de una pregunta de los participantes del público.

Y el tema de las contribuciones se robó la película. En el equipo del ‘en contra’ criticaron duramente que se busque eliminar el pago de contribuciones para algunos casos. “Esta constitución es una verdadera reforma tributaria que beneficiará a quienes más tienen”, señalaron.

#100Indecisos | Equipo #EnContra sobre la incertidumbre económica que podría traer el proyecto de nueva constitución: "Esta constitución es una verdadera reforma tributaria que beneficiará a quienes más tienen" En https://t.co/r7wN21hZUP, @Mega y el 100.1 FM pic.twitter.com/GtXoOJoEjc — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 26, 2023

Por otro lado, en el ‘a favor’, defendieron la propuesta. “Hoy una persona que se compra una propiedad de 4.000 UF hoy paga contribuciones, pero no tienen seguridad”, deslizó Rincón.

#100Indecisos | Ximena Rincón del #AFavor sobre el pago de las contribuciones "Hoy una persona que se compra una propiedad de 4.000 UF hoy paga contribuciones, pero no tienen seguridad" En https://t.co/r7wN21hZUP, @Mega y el 100.1 FM pic.twitter.com/PbApn2vDfi — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 26, 2023

Y al final del programa, la tendencia por la alternativa En Contra aumentó a un 62%, mientras que el A Favor bajó a 38%.

Puedes revisar el capítulo completo pinchando aquí.