¿Cuáles son las propuestas que buscará implementar el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei?

Javier Milei es el nuevo presidente electo de Argentina, luego de quedarse con el triunfo en el balotaje frente a Sergio Massa.

Con más de 14 millones de votos, correspondientes al 55,69% a nivel nacional, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se convirtió en el presidente de Argentina y sucederá al actual mandatario, Alberto Fernández en la Casa Rosada.

Polémico, controversial y disruptivo, son algunos de los adjetivos con los que se ha definido al próximo presidente de la nación trasandina. Con un programa presidencial que apunta a ser verdaderamente transformador, Milei logró captar el voto del descontento, de quienes no creían en la “casta” política, como él mismo la llama y hacerse con el balotaje.

¿Cuáles son las propuestas más polémicas de su programa de gobierno?

Dolarización y cierre del Banco Central

La medida propuesta económica del programa de gobierno del presidente electo de Argentina, Javier Milei, es articular un plan para dolarizar la economía de Argentina. El plan, apunta a la reducción de la inflación, un problema que ha sido el fantasma principal de la economía de ese país en el último tiempo.

Milei busca replicar el modelo ecuatoriano en ese sentido, basado en lo plasmado por el economista Emilio Ocampo, en el libro “Dolarización, una solución para la Argentina”. El cálculo del nuevo mandatario es que a 16 meses se canjearán todos los pesos argentinos por dólares. Un proceso paulatino que busca transformar la economía.

El libertario, además busca avanzar con un plan para eliminar el Banco Central de Argentina. “Soy partidario de eliminar el Banco Central porque creo que hay una cosa moral en el medio, yo creo que robar está mal. Si el daño que causó el Banco Central ha hecho que en lugar que ser un país como EE.UU. somos el país miserable que somos hoy, si ese instrumento le roba 6 puntos del PIB a los argentinos, ¿por qué no?”, expresó.

Reducir Ministerios

De la mano con la propuesta de reducir el Estado, el mandatario electo busca reducir el número de Ministerios, pasando de las actuales 19 carteras a un total de ocho.

Quedarían en pie sólo los ministerios de Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, Infraestructura y Capital Humano. Este último agruparía los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Educación

De esta forma, Milei busca además eliminar las jefaturas de gabinete y equipos de análisis de políticas públicas de todas las áreas, además de privilegios como seguridad y choferes para los ministros.

Privatización de la industria pública

La política argentina estuvo enfocada por años en la estatización de empresas. Javier Milei quiere terminar con eso, y privatizar empresas como YPF, TV Pública, Radio Nacional y Télam, entre otras.

Tras su victoria, reafirmó también su deseo de vender empresas estatales. “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”.

Reducción de impuestos

Dentro de las propuestas arancelarias, el mandatario electo busca eliminar el 90% de los impuestos actuales.

En términos fiscales, el economista libertario propuso la eliminación y reducción de impuestos en un 90%, aumentando la posibilidad de explotación y exploración de recursos naturales a través de un sistema de regalías y concesiones.

En el ámbito laboral, su programa incluye eliminar multas impuestas por despidos de trabajadores sin causa justa, reduciendo impuestos laborales. En agricultura, ganadería y pesca, apunta a eliminar los impuestos a la exportación.

Porte libre de armas y militarización de cárceles

El líder libertario hizo hincapié de estas medidas durante su campaña. Milei busca durante su gobierno que existe un porte libre de armas de fuego para los ciudadanos.

Asimismo, quiere que se militaricen los establecimientos penitenciarios en todo el país, a modo de recomponer el sistema.

Los vouchers educacionales

Para reemplazar la educación gratuita y obligatoria en Argentina, Milei busca que se implemente un modelo educativo similar al ideado por Milton Friedman y que fue por ejemplo, implementado en nuestro país.

“El sistema de la obligación no funciona. Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta”, expresó.

La propuesta busca implementar una lógica de mercado en el sistema educacional, donde se vea la educación como un bien y se pueda financiar la demanda de alumnos en lugar de la oferta.

Serán los estudiantes los que reciban el dinero destinado a la educación y recaudado por el Estado a través de impuestos.