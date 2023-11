Eduardo Berizzo renunció a ‘La Roja’: Las razones que sacaron al argentino de la selección

Eduardo Berizzo dejó de ser el Director Técnico de la selección chilena tras el empate 0 a 0 frente a Paraguay en el Estadio Monumental.

Tras la seguidilla de malos resultados, el argentino Eduardo Berizzo terminó su etapa con ‘La Roja’, en medio de las clasificatorias al Mundial de 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El “Toto” se dirigió cerca de las 00:30 horas a la sala de conferencia de prensa del Estadio Monumental, donde dio a conocer su renuncia. “Le he manifestado al presidente de la Federación mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer cuando las cosa no funcionan”, expresó.

El entrenador dijo que “a toda la gente que ha trabajado conmigo, desde el colaborar más cercano, al cuerpo técnico, los utileros, los cancheros, porque han comprometido su trabajo. Agradecer fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido y desearles la mejor de las suertes”.

“Creo que las chances de clasificar existen, están intactas, y ojalá el clima se descomprima para que Chile clasifique. Para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y quisiera agradecerles a todos los que han trabajado en pos del fútbol chileno”, finalizó.

Las estadísticas y malos resultados que alejaron al “Toto” de La Roja

Con un total de 16 partidos dirigidos, el técnico trasandino sólo cosechó 4 victorias, frente a Cuba, República Dominicana, Paraguay y Perú, este último, el único duelo que ganó el “Toto” por las Clasificatorias. Además, empató en 6 ocasiones y perdió 6 partidos al mando del equipo nacional.

El duelo en que Venezuela venció por 3 a 0 a Chile en Maturín, sumado al pobre empate frente a Paraguay, gran parte del partido con uno menos, terminaron por acelerar la decisión del DT.

La selección chilena marcha en la octava posición de la tabla con sólo 5 puntos, superando solamente a Bolivia y Perú. Enfrentará este martes a Ecuador en la altura de Quito, con Nicolás Córdova como entrenador interino.