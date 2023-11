La polémica que opaca la actuación del atletismo chileno en los Juegos Panamericanos

Cristóbal Alarcón

El atletismo chileno se encuentra envuelto en una tremenda luego de su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Una de las integrantes del equipo femenino de atletismo, que compitió en la prueba de 4×400 metros en Santiago 2023, destapó un conflicto de proporciones que ocurrió el último día de la competencia en el Estadio Nacional, justo antes de iniciarse la prueba indicada.

La atleta Poulette Cardoch, por medio de sus redes sociales, denunció que a pesar de tener la mejor marca de la prueba que se iba a realizar, fue removida horas antes, del equipo titular que saldría a disputar el oro en la prueba de 4×400.

“El entrenador del relevo, sin avisar nada, y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo (3ra y 4ta en el ranking actual de la prueba de 400mts) y poner a las dos reservas (5ta y 6ta del ranking de la prueba de 400mts). Berdine, en ese momento, se encontraba junto a su técnico calentando para la final panamericana de los 800 metros planos, instancia donde requería máxima concentración. No obstante, el entrenador de relevo 4×400 sin considerar consecuencia alguna, interrumpió su calentamiento y pidió al técnico que dejara de supervisar a Berdine, para informarle que no correría el relevo”, contó Cardoch.

Berdine Castillo, quien fue mencionada por Cardoch, respaldó la versión de su compañera. “Todo partió en la Villa Panamericana. Desde el día uno en que estuvimos ahí hubo insistencias y molestias en torno a si yo me la iba a poder o no corriendo los 800m y la 4x400m. Los cuestionamientos venían de una mamá de las atletas de reserva y del encargado de relevo, que era un entrenador que estaba solo para la prueba. Querían que me bajara”, sostuvo.

Las dos apuntaron al entrenador Marcelo Gajardo, acusando presiones y favoritismo a la hora de elegir a quienes correrían la prueba, donde dos atletas reservas, terminaron en el equipo titular. Finalmente Castillo sí corrió, pero Cardoch no, afirmando que no se sentía preparada “emocionalmente” tras el escándalo.

Ximena Restrepo en el ojo de huracán

El tema creció a tal punto que Castillo apuntó que Ximena Restrepo, madre de Martina Weil y vicepresidenta de World Athletics, se involucró en la decisión.

“Entre las personas que se presentaron en la pista estuvo la vicepresidenta de World Athletics, Sra. Ximena Restrepo (madre de Martina Weil), quien sin considerar el peso simbólico de su presencia y de sus palabras, gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4×400. Hay múltiples testigos de estos hechos”, denunció la atleta.

Weil rompió el silencio

Durante la madrugada del jueves, Martina Weil, capitana del equipo realizó un live por redes sociales para aclarar los hechos. “Llevo como una hora sentada leyendo declaraciones, los comentarios sobre la situación de la posta 4×400. No tengo nada más que pedir perdón de que mis compañeras de equipo se hayan sentido así. De que realmente estén haciendo estas acusaciones, de que sientan que el proceso fuera tan poco transparente. Fue una decisión técnica que se tomó por separado de las atletas, esto viene de arriba”, dijo.

Además, agregó que: “Fue la peor experiencia que he tenido en mi vida. En un momento dije ‘me cagaron los Panamericanos’. Llegamos a la pista, anuncian al equipo y la cosa se empieza a descontrolar. Quedamos en shock de la gente externa que empezó a llegar. Empezaron a pelear, entrenadores, dirigentes de la federación, otros atletas…”.

En medio de esta discusión, Weil contó que le pidió al jefe técnico de la Federación de Atletismo que dejaran de pelear en el lugar. En ese momento, llega Ximena Restrepo, su madre, que le preguntó que pasó, a lo que Weil cuenta que “en ese momento me desenchufé de la situación”, narró.

“Le pido perdón”, dijo sobre Berdine Castillo, una de las principales afectadas. “Era un matadero, todavía no entiendo cómo fue que corrimos. Me da mucha pena y mucha rabia, por falta de liderazgo, de manejo, en la única que es colectiva no había nadie velando por el bien del equipo. A nadie le importó cómo se sentían las personas que iban a correr”, relató la velocista.

Finalmente, Weil volvió a pedir perdón. “A Poulette y Berdine, perdón por no haber sido mejor capitana de equipo. Si no salí a defenderlas más temprano hoy es porque no entendía qué estaba pasando. Las aprecio mucho. Ojalá haya un cambio, esta vez sí. Y que las reglas queden claras. Esto pasa por falta de liderazgo”

Ante las acusaciones en redes sociales de que Martina Weil no había denunciado el hecho tras la competencia, su representante, Kenneth Padilla, quien además maneja la carrera de otros atletas y deportistas, publicó un video que es justo después de la competencia donde el equipo femenino se quedó con la plata en el 4x400m.

La Federación de Atletismo anunció una investigación exhaustiva sobre el caso, afirmando que habrá “sanciones” en caso de que se corroboren las irregularidades.

Además, el entrenador del equipo, Marcelo Gajardo se defendió de las acusaciones que lo situaban como uno de los principales responsables.